    Besonders beachtet!

    Wolfspeed Aktie unter starkem Abgabedruck - 26.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Wolfspeed Aktie bisher Verluste von -22,53 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Wolfspeed Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Wolfspeed ist ein führender Anbieter von SiC- und GaN-Halbleitern, die in Elektrofahrzeugen, erneuerbaren Energien und Telekommunikation eingesetzt werden. Mit einer starken Marktstellung und einzigartiger SiC-Technologie konkurriert es mit Infineon, ON Semiconductor und STMicroelectronics. Wolfspeed zeichnet sich durch seine Innovationskraft und vertikale Integration aus.

    Wolfspeed Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.09.2025

    Die Wolfspeed Aktie ist bisher um -22,53 % auf 1,2550 gefallen. Das sind -0,3650  weniger als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Wolfspeed-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +221,50 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -25,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,76 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -77,23 % verloren.

    Wolfspeed Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -25,58 %
    1 Monat +40,76 %
    3 Monate +221,50 %
    1 Jahr -77,55 %

    Informationen zur Wolfspeed Aktie

    Es gibt 156 Mio. Wolfspeed Aktien. Damit ist das Unternehmen 193,25 Mio. wert.

    Wolfspeed Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wolfspeed Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolfspeed Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wolfspeed

    ISIN:US9778521024WKN:A3C4QG



