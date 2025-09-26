Wolfspeed Aktie unter starkem Abgabedruck - 26.09.2025

Die Wolfspeed Aktie ist bisher um -22,53 % auf 1,2550€ gefallen. Das sind -0,3650 € weniger als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Wolfspeed ist ein führender Anbieter von SiC- und GaN-Halbleitern, die in Elektrofahrzeugen, erneuerbaren Energien und Telekommunikation eingesetzt werden. Mit einer starken Marktstellung und einzigartiger SiC-Technologie konkurriert es mit Infineon, ON Semiconductor und STMicroelectronics. Wolfspeed zeichnet sich durch seine Innovationskraft und vertikale Integration aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Wolfspeed-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +221,50 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -25,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,76 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -77,23 % verloren.

Wolfspeed Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -25,58 % 1 Monat +40,76 % 3 Monate +221,50 % 1 Jahr -77,55 %

Informationen zur Wolfspeed Aktie

Es gibt 156 Mio. Wolfspeed Aktien. Damit ist das Unternehmen 193,25 Mio. wert.

Wolfspeed Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wolfspeed Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolfspeed Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.