    Cameco Aktie fällt um -2,15 % - 26.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Cameco Aktie bisher Verluste von -2,15 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Cameco Aktie.

    Foto: Liam Richards - picture alliance / empics

    Cameco ist ein führender Uranproduzent, der Brennstoff für Kernkraftwerke liefert. Mit starker Marktpräsenz in Nordamerika konkurriert es mit Kazatomprom und Orano. Seine umfangreichen Uranreserven und effizienten Produktionsmethoden sind Alleinstellungsmerkmale.

    Cameco Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Cameco Aktie. Mit einer Performance von -2,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Cameco in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,95 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cameco Aktie damit um +3,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,09 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Cameco auf +48,13 %.

    Cameco Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,83 %
    1 Monat +13,09 %
    3 Monate +18,95 %
    1 Jahr +70,14 %

    Informationen zur Cameco Aktie

    Es gibt 435 Mio. Cameco Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,30 Mrd. wert.

    Cameco Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Cameco Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cameco Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Cameco

    -2,46 %
    +3,83 %
    +13,09 %
    +18,95 %
    +70,14 %
    +178,99 %
    +754,06 %
    +606,73 %
    +3.070,80 %
    ISIN:CA13321L1085WKN:882017



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



