    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    AKTIE IM FOKUS

    277 Aufrufe 277 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall im Minus nach frühem Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall-Aktie erreicht Rekordhoch bei 1.985 Euro.
    • Kursrückgang von 0,6 Prozent nach kurzfristiger Rally.
    • UBS nennt Kursziel 2.500 Euro, langfristige Investitionen.
    AKTIE IM FOKUS - Rheinmetall im Minus nach frühem Rekordhoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Anders als in den Tagen zuvor ist der Rheinmetall-Aktie am Freitag ein Rekordhoch gelungen. Allerdings wurde die alte Bestmarke mit 1.984 Euro nur knapp um einen Euro überboten. Gefragt waren die Papiere des Rüstungskonzerns auch nicht von Dauer, denn zuletzt lagen sie mit 0,6 Prozent wieder im Minus. Mit Renk und Hensoldt tendierten auch die anderen beiden deutschen Rüstungswerte bis zu zwei Prozent schwächer.

    Es wirkte damit nicht nachhaltig, dass nun auch die UBS für Rheinmetall ein hohes Kursziel von 2.500 Euro nannte und zu den Experten von MWB Research aufschloss. UBS-Experte Sven Weier honorierte eine langfristig bessere Berechenbarkeit der Geschäfte. Denn die deutschen Budgetpläne führten wohl bis 2040 zu steigenden Investitionen im Einklang mit den Nato-Zielen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RENK Group!
    Short
    84,50€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 11,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    72,11€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 11,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Weier sieht damit über kurzfristige Skepsis hinweg, auf das Jahr 2025 lege er bei Rheinmetall "kein besonderes Gewicht". Den Konsens für das dritte Quartal hält er für zu hoch wegen verzögerter Munitionslieferungen aus dem Werk im spanischen Murcia. Das Erreichen der Jahresziele könnte aufgrund voraussichtlich zu später deutscher Bestellungen schwierig werden.

    Rheinmetall geht also nach der Rally zunächst der Schwung aus für eine weitere Annäherung an die 2.000-Euro-Marke. 2025 haben sie ihren Wert nochmals verdreifacht im Zuge der Rekordjagd, die mit der russischen Invasion im Februar 2022 begonnen hat. Im Vergleich zur Zeit davor sind sie mittlerweile das zwanzigfache Wert, und unter Deutschlands größten Konzernen auf den fünften Platz aufgestiegen./tih/ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 1.971 auf Tradegate (26. September 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +15,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 7,97 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -27,20 %/+12,97 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Rheinmetall im Minus nach frühem Rekordhoch Anders als in den Tagen zuvor ist der Rheinmetall-Aktie am Freitag ein Rekordhoch gelungen. Allerdings wurde die alte Bestmarke mit 1.984 Euro nur knapp um einen Euro überboten. Gefragt waren die Papiere des Rüstungskonzerns auch nicht von Dauer, …