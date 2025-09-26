Rheinmetall im Minus nach frühem Rekordhoch

Ja, so bewerten viele Optionsscheine (irgendwie alle mit OS handelnde Anleger, die ich in den letzten 35 Jahren an der Börse kennengelernt habe). Die Realität sieht aber anders aus, denn mit den meisten OS macht man Verlust. Wegen falschem Timings, weil man auf die falsche Sache gewettet hat oder einfach nur weil einen der innere Wert und/oder der Zeitwert "gekillt" hat.





Aber emotional klammert man sich an seine wenigen Erfolge und die teuren Missgriffe blendet man zunehmend aus. Ich hab vor 25 (oder 30?) Jahren dazu eine Excel-Tabelle geführt, um meine "Erfolge" mit OS zu überwachen. Und die Tabelle zeichnete eine anderes Bild als meine gefühlte Erinnerung: und, welch Überraschung, die Ergebnisse waren deutlich schlechter als ich das selbst freihändig empfunden habe.





Aber von sowas die Finger zu lassen und den Impuls zu unterdrücken, unbedingt schnell reich werden zu wollen, am besten über Nacht, das kommt wohl erst mit dem Alter und wenn man ausreichend viel Lehrgeld bezahlt hat. Oder wie Warren Buffett einst sagte: "Wir wissen nicht, wie man schnell reich wird. Aber wir wissen, wie es langsam geht". Und da der schnellere Weg meistens deutlich mehr Gefahren birgt, ist er am Ende fast nie der wirklich schnellere... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif





Aber ich will niemandem seine Optionsschein-Spekulationen ausreden. Jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen und sein eigenes Lehrgeld bezahlen. Manche Dinge lernt man nur, wenn sie am eigenen Leib erfährt und dann irgendwann seinen "Aha-Moment" hat. Ich konnte früher ja auch noch nicht alles. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif