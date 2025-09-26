AKTIE IM FOKUS
Rheinmetall im Minus nach frühem Rekordhoch
- Rheinmetall-Aktie erreicht Rekordhoch bei 1.985 Euro.
- Kursrückgang von 0,6 Prozent nach kurzfristiger Rally.
- UBS nennt Kursziel 2.500 Euro, langfristige Investitionen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Anders als in den Tagen zuvor ist der Rheinmetall-Aktie am Freitag ein Rekordhoch gelungen. Allerdings wurde die alte Bestmarke mit 1.984 Euro nur knapp um einen Euro überboten. Gefragt waren die Papiere des Rüstungskonzerns auch nicht von Dauer, denn zuletzt lagen sie mit 0,6 Prozent wieder im Minus. Mit Renk und Hensoldt tendierten auch die anderen beiden deutschen Rüstungswerte bis zu zwei Prozent schwächer.
Es wirkte damit nicht nachhaltig, dass nun auch die UBS für Rheinmetall ein hohes Kursziel von 2.500 Euro nannte und zu den Experten von MWB Research aufschloss. UBS-Experte Sven Weier honorierte eine langfristig bessere Berechenbarkeit der Geschäfte. Denn die deutschen Budgetpläne führten wohl bis 2040 zu steigenden Investitionen im Einklang mit den Nato-Zielen.
Weier sieht damit über kurzfristige Skepsis hinweg, auf das Jahr 2025 lege er bei Rheinmetall "kein besonderes Gewicht". Den Konsens für das dritte Quartal hält er für zu hoch wegen verzögerter Munitionslieferungen aus dem Werk im spanischen Murcia. Das Erreichen der Jahresziele könnte aufgrund voraussichtlich zu später deutscher Bestellungen schwierig werden.
Rheinmetall geht also nach der Rally zunächst der Schwung aus für eine weitere Annäherung an die 2.000-Euro-Marke. 2025 haben sie ihren Wert nochmals verdreifacht im Zuge der Rekordjagd, die mit der russischen Invasion im Februar 2022 begonnen hat. Im Vergleich zur Zeit davor sind sie mittlerweile das zwanzigfache Wert, und unter Deutschlands größten Konzernen auf den fünften Platz aufgestiegen./tih/ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 1.971 auf Tradegate (26. September 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +15,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,65 %.
Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 7,97 Mrd..
RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -27,20 %/+12,97 % bedeutet.
Ich gehöre ja auch zu den „alten Hasen“ hier, habe viele Anlagefehler hinter mir sowie auch große Erfolge gehabt. Mein Fazit heute lautet: Wer mit OS schnell reich werden will, riskiert schnell arm zu werden, denn es ist tatsächlich nicht trivial den richtigen Schein passend zur Marktsituation zu finden. Am Beispiel RHM möchte ich mein Vorgehen erläutern:
Ich bin sehr stark in RHM mit Aktien investiert (1/6 meines Portfolios), diese Aktien haben alle mehr als 3.000% Gewinn, da macht das Verkaufen steuerlich gar keinen Spaß. Ich halte - bin also weiter von einem Kurspotential von 30 - 50% auf Sicht > zwei Jahre überzeugt.
Um dennoch von Kursbewegungen von RHM profitieren zu können, erwerbe ich zu gegebener Zeit, wenn ich glaube eine Korrektur könnte bald ihr Ende finden, CallOS, die ich zu gegebener Zeit wieder abstoße. Dafür setze ich wenig Kapital ein (meine Derivate machen nie mehr als 10% des gesamten Kapitals aus) und ich verzichte auf ein enges Timing und eine KP Optimierung. Die LZ meiner Calls wähle ich i.d.R. mit 9 - 18 Monaten so lange, dass ich mehrmals bei Kursrückschlägen verbilligen und bei Kursanstiegen wieder Risiko rausnehmen kann. Der Hebel liegt i.d.R zwischen 5 und 12. Bei guten Aktien mit langfristig gesunder Perspektive - z.B. RHM - kann man über die Jahre auf diese Weise wiederholt gute Zusatzgewinne abschöpfen. Aber klar, man kann sich auch irren und das Ziel verfehlen. Das gehört dazu.
Derzeit bin ich in diesem Sinne bei RHM, Nvidia und MunichRe engagiert.
Ja, so bewerten viele Optionsscheine (irgendwie alle mit OS handelnde Anleger, die ich in den letzten 35 Jahren an der Börse kennengelernt habe). Die Realität sieht aber anders aus, denn mit den meisten OS macht man Verlust. Wegen falschem Timings, weil man auf die falsche Sache gewettet hat oder einfach nur weil einen der innere Wert und/oder der Zeitwert "gekillt" hat.
Bissl was für Interessierte...