    KITKAT erweitert Sortiment um genussvolle Tafeln (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Schokoladenfans können sich auf eine neue Art der
    Pause freuen: Ab Oktober sind von KITKAT nicht nur die beliebten Riegel, sondern
    auch neue Tafeln im Handel erhältlich. Die Tafeln kombinieren die bekannte
    knusprige KITKAT Waffel mit feiner Schokolade und cremigen Füllungen in drei
    leckeren Sorten: "KITKAT Hazelnut", "KITKAT Double Chocolate" und "KITKAT Salted
    Caramel". Äußerlich fallen die Tafeln durch ihre markante Marmor-Optik auf.

    Strategisches Investment in die beliebte Nestlé-Marke

    Nestlé konzentriert sich darauf, große Marken wie KITKAT weiter auszubauen, um
    mit innovativen Produkten auf die Bedürfnisse der Konsument:innen einzugehen.

    Marc Nussbaumer, Geschäftsführer des Süßwarengeschäfts bei Nestlé Deutschland,
    sagt: "KITKAT feiert in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag und hat in diesen neun
    Jahrzehnten die Herzen der Menschen erobert. Mit der Einführung der neuen KITKAT
    Tafeln sprechen wir die wachsende Nachfrage junger Menschen nach gemeinsamen
    Erlebnissen an. Die Tafeln schaffen genussvolle Momente, etwa beim geselligen
    Beisammensein mit seinen Lieben am Abend oder auch alleine bei einer
    wohlverdienten Auszeit zu Hause."

    Die neuen KITKAT Tafeln wurden im unternehmenseigenen Forschungs- und
    Entwicklungszentrum im britischen York entwickelt. Anfang des Jahres wurden die
    Tafeln bereits erfolgreich in ausgewählten europäischen Märkten eingeführt, nun
    kommen sie auch in den deutschen Handel.

    Begleitet wird die Produkteinführung von aufmerksamkeitsstarken Aufbauten auf
    der Handelsfläche sowie einer reichweitenstarken Media-Kampagne. TV-Spots
    fördern eine breite Aufmerksamkeit. Um besonders die junge Zielgruppe zu
    erreichen, setzt KITKAT auf Online-Videos und Social-Media-Kanäle wie zum
    Beispiel Instagram und TikTok.

    Verbessertes Einkommen bei Kakaobauernfamilien

    Die Kakaomasse für die neuen Tafeln wird von Kakaobauernfamilien bezogen, die am
    Income Accelerator Programm
    (https://www.nestle.de/verantwortung/gemeinschaften/income-accelerator-program)
    von Nestlé teilnehmen. Das Programm verfolgt das Ziel, die Lebensbedingungen der
    Familien zu verbessern, indem es positive Veränderungen auf der Farm und im
    Haushalt fördert: Die Familien erhalten einen finanziellen Anreiz für gute und
    regenerative Anbaumethoden, für agroforstwirtschaftliche Aktivitäten sowie für
    Schulbildung ihrer Kinder und den Aufbau zusätzlicher Einkommensquellen. Ein
    unabhängiger Bericht des KIT-Instituts (https://www.nestle.com/sites/default/fil
    es/2025-06/income-accelerator-program-progress-report-summary-2025.pdf) zeigt,
    dass das Income Accelerator Programm die finanzielle Situation der teilnehmenden
    Kakaobauernfamilien verbessert.

    Die unverbindliche Preisempfehlung für die KITKAT Tafeln (99 Gramm) liegt bei
    2,29 Euro.

    Bilder können Sie auf Flickr
    (https://www.flickr.com/photos/nestledeutschland/albums/72177720329185741/)
    herunterladen.

    Pressekontakt:

    Nestlé Deutschland AG
    Isabella Grünberger
    Telefon: (069) 6671 2389
    E-Mail: mailto:isabella.gruenberger@de.nestle.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34093/6125799
    OTS: Nestlé Deutschland AG


