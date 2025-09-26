KITKAT erweitert Sortiment um genussvolle Tafeln (FOTO)

Ich ueberlege - trotz meiner Bedenken - bald zu kaufen. Sonst wuerde ich mich nicht damit beschaeftigen. Seit dem Jahreswechsel war der Kurs lange nicht mehr so niedrig. Der starke Anstieg von 74 CHF auf 91 CHF zwischen Januar und Maerz war offenbar ein Strohfeuer. Im Grunde steht jetzt alles wieder auf Start. Was waren eigentlich die Gruende fuer den Anstieg? Ueberverkauft? Koennte sich das wiederholen? Dieselbe Entwicklung nochmal mit 100 Aktien waere ein Gewinn von 1800€. Mit Aktien die im Trend liegen und auf Allzeithoch stehen, wage ich das nicht.





Die Kursziele der Banken haben fuer mich keine Bedeutung. Sie werden immer nachgezogen, je nachdem wie sich der Kurs gerade entwickelt. Es gibt ganz selten ausserhalb von Unternehmensberichtsterminen Analysten die ein Update zu irgendeiner Aktie machen und eine Meinung veroeffentlichen die vom Mainstream deutlich abweicht. Diese Kursziele haben meistens auch keinen zeitlichen Bezug, sie bedeuten bis irgendwann, werden vor Erreichen der Ziele sowieso wieder veraendert.