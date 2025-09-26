Eine neue Art der Pause
KITKAT erweitert Sortiment um genussvolle Tafeln (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Schokoladenfans können sich auf eine neue Art der
Pause freuen: Ab Oktober sind von KITKAT nicht nur die beliebten Riegel, sondern
auch neue Tafeln im Handel erhältlich. Die Tafeln kombinieren die bekannte
knusprige KITKAT Waffel mit feiner Schokolade und cremigen Füllungen in drei
leckeren Sorten: "KITKAT Hazelnut", "KITKAT Double Chocolate" und "KITKAT Salted
Caramel". Äußerlich fallen die Tafeln durch ihre markante Marmor-Optik auf.
Strategisches Investment in die beliebte Nestlé-Marke
Strategisches Investment in die beliebte Nestlé-Marke
Nestlé konzentriert sich darauf, große Marken wie KITKAT weiter auszubauen, um
mit innovativen Produkten auf die Bedürfnisse der Konsument:innen einzugehen.
Marc Nussbaumer, Geschäftsführer des Süßwarengeschäfts bei Nestlé Deutschland,
sagt: "KITKAT feiert in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag und hat in diesen neun
Jahrzehnten die Herzen der Menschen erobert. Mit der Einführung der neuen KITKAT
Tafeln sprechen wir die wachsende Nachfrage junger Menschen nach gemeinsamen
Erlebnissen an. Die Tafeln schaffen genussvolle Momente, etwa beim geselligen
Beisammensein mit seinen Lieben am Abend oder auch alleine bei einer
wohlverdienten Auszeit zu Hause."
Die neuen KITKAT Tafeln wurden im unternehmenseigenen Forschungs- und
Entwicklungszentrum im britischen York entwickelt. Anfang des Jahres wurden die
Tafeln bereits erfolgreich in ausgewählten europäischen Märkten eingeführt, nun
kommen sie auch in den deutschen Handel.
Begleitet wird die Produkteinführung von aufmerksamkeitsstarken Aufbauten auf
der Handelsfläche sowie einer reichweitenstarken Media-Kampagne. TV-Spots
fördern eine breite Aufmerksamkeit. Um besonders die junge Zielgruppe zu
erreichen, setzt KITKAT auf Online-Videos und Social-Media-Kanäle wie zum
Beispiel Instagram und TikTok.
Verbessertes Einkommen bei Kakaobauernfamilien
Die Kakaomasse für die neuen Tafeln wird von Kakaobauernfamilien bezogen, die am
Income Accelerator Programm
(https://www.nestle.de/verantwortung/gemeinschaften/income-accelerator-program)
von Nestlé teilnehmen. Das Programm verfolgt das Ziel, die Lebensbedingungen der
Familien zu verbessern, indem es positive Veränderungen auf der Farm und im
Haushalt fördert: Die Familien erhalten einen finanziellen Anreiz für gute und
regenerative Anbaumethoden, für agroforstwirtschaftliche Aktivitäten sowie für
Schulbildung ihrer Kinder und den Aufbau zusätzlicher Einkommensquellen. Ein
unabhängiger Bericht des KIT-Instituts (https://www.nestle.com/sites/default/fil
es/2025-06/income-accelerator-program-progress-report-summary-2025.pdf) zeigt,
dass das Income Accelerator Programm die finanzielle Situation der teilnehmenden
Kakaobauernfamilien verbessert.
Die unverbindliche Preisempfehlung für die KITKAT Tafeln (99 Gramm) liegt bei
2,29 Euro.
Bilder können Sie auf Flickr
(https://www.flickr.com/photos/nestledeutschland/albums/72177720329185741/)
herunterladen.
Pressekontakt:
Nestlé Deutschland AG
Isabella Grünberger
Telefon: (069) 6671 2389
E-Mail: mailto:isabella.gruenberger@de.nestle.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34093/6125799
OTS: Nestlé Deutschland AG
mp2019 schrieb 17.09.25, 17:33
Nestlé
Mit Chefwechseln lassen sich Strategielöcher nicht stopfen
13 Monate, drei CEOs – und jetzt auch noch ein neuer Verwaltungsratspräsident. Nur eines bleibt: die erfolglose Strategie. Ein Kommentar.
https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/nestle-mit-chefwechseln-lassen-sich-strategieloecher-nicht-stopfen-01/100155973.html
El_Matador schrieb 24.07.25, 17:36
Ich ueberlege - trotz meiner Bedenken - bald zu kaufen. Sonst wuerde ich mich nicht damit beschaeftigen. Seit dem Jahreswechsel war der Kurs lange nicht mehr so niedrig. Der starke Anstieg von 74 CHF auf 91 CHF zwischen Januar und Maerz war offenbar ein Strohfeuer. Im Grunde steht jetzt alles wieder auf Start. Was waren eigentlich die Gruende fuer den Anstieg? Ueberverkauft? Koennte sich das wiederholen? Dieselbe Entwicklung nochmal mit 100 Aktien waere ein Gewinn von 1800€. Mit Aktien die im Trend liegen und auf Allzeithoch stehen, wage ich das nicht.
Die Kursziele der Banken haben fuer mich keine Bedeutung. Sie werden immer nachgezogen, je nachdem wie sich der Kurs gerade entwickelt. Es gibt ganz selten ausserhalb von Unternehmensberichtsterminen Analysten die ein Update zu irgendeiner Aktie machen und eine Meinung veroeffentlichen die vom Mainstream deutlich abweicht. Diese Kursziele haben meistens auch keinen zeitlichen Bezug, sie bedeuten bis irgendwann, werden vor Erreichen der Ziele sowieso wieder veraendert.
El_Matador schrieb 24.07.25, 12:34
Du haettest im Fruehjahr in der Erholung verkaufen koennen. Jetzt nach 7 Jahren einen Verlust realisieren? Das wuerde ich gut ueberlegen. Eine schnelle Kehrtwende zeichnet sich zwar nicht ab. Die Zahlen sind wirklich mies. Man koennte aber auf eine Gegenbewegung von ein paar Prozent hoffen. Falls Techaktien in den naechsten Monaten korrigieren entsteht im Markt vielleicht eine hoehere Nachfrage nach defensiven Aktien und davon koennte auch Nestlé dann profitieren auch wenn die operative Lage nicht besser wird.
Mich stoert mittlerweile die hohe Nettoverschuldung sehr. Im ersten Halbjahr gingen 759 Mio CHF durch Zinsen (netto) floeten, fast soviel wie die Forschungs- und Entwicklungskosten und auch fast soviel wie die L'Oréal Dividende. Die Verschuldung ist in den letzten Jahren hauptsaechlich durch die Aktienrueckkaeufe gestiegen und diese waren mehr oder weniger wirkungslos wie man am Kurs ablesen kann.
