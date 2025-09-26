GOLDMAN SACHS stuft LVMH auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH von 600 auf 625 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Louise Singlehurst änderte kaum etwas an ihren Schätzungen, rollte die Bewertungsbasis allerdings am Donnerstagabend regulär nach vorne. Mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht schaut sie auf Signale, dass die Sparte Mode und Lederwaren ihre Talsohle durchschritten hat./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 18:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 18:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 513,4EUR auf Tradegate (26. September 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Louise Singlehurst
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 625
Kursziel alt: 600
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Louise Singlehurst
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 625
Kursziel alt: 600
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte