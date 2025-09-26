    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTaiwan Semiconductor Manufacturing AktievorwärtsNachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie knickt um -1,89 % ein - 26.09.2025

    Am 26.09.2025 ist die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie, bisher, um -1,89 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie.

    Besonders beachtet! - Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie knickt um -1,89 % ein - 26.09.2025
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    TSMC ist der führende Auftragsfertiger für Halbleiter, bekannt für fortschrittliche Technologien und hohe Produktionskapazitäten. Hauptkonkurrenten sind Samsung, Intel und GlobalFoundries. TSMC's Stärke liegt in der Entwicklung von 5nm- und 3nm-Technologien.

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.09.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie. Sie fällt um -1,89 % auf 233,00. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +21,86 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie damit um +2,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Taiwan Semiconductor Manufacturing +21,23 % gewonnen.

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,42 %
    1 Monat +15,06 %
    3 Monate +21,86 %
    1 Jahr +40,36 %

    Informationen zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,21 Bil. wert.

    Intel prüft Kooperation mit TSMC – Investorensuche lässt Aktie springen


    Intel verhandelt mit TSMC über eine mögliche Partnerschaft. Seit der Bekanntwerdung der Investorensuche gewinnt die Aktie deutlich an Schwung.

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Taiwan Semiconductor Manufacturing

    -1,68 %
    +2,42 %
    +15,06 %
    +21,86 %
    +40,36 %
    +209,43 %
    +237,53 %
    +1.229,91 %
    +4.369,75 %
    ISIN:US8740391003WKN:909800



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
