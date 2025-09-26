    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    Palantir Aktie leidet unter Verkäufen - 26.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Palantir Aktie bisher Verluste von -1,03 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.

    Foto: GIAN EHRENZELLER - picture alliance/KEYSTONE

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Palantir Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.09.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Palantir Aktie. Sie fällt um -1,03 % auf 152,04. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Palantir-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +24,39 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um +1,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,87 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Palantir +107,60 % gewonnen.

    Palantir Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,70 %
    1 Monat +13,87 %
    3 Monate +24,39 %
    1 Jahr +356,78 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Palantir Aktie, wobei sowohl positive Aspekte wie Umsatzwachstum und Partnerschaften als auch Bedenken hinsichtlich der Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und möglicher Konkurrenz durch KI-Technologien thematisiert werden. Einige Investoren haben bereits Teile ihrer Aktien verkauft, während andere optimistisch bleiben und auf zukünftige Kursgewinne hoffen. Die Geheimhaltung von Projekten und die Marktstellung von Palantir werden ebenfalls kritisch betrachtet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.

    Informationen zur Palantir Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 345,23 Mrd. wert.

    Palantir, Aspermont, ProSiebenSat.1 Media – Daten als Goldgrube! Wo können Sie profitieren?


    In einer Welt, in der Daten das neue Gold sind, entscheidet die Fähigkeit, diese Daten in Wettbewerbsvorteile und Profit zu verwandeln, über den Erfolg oder das Scheitern. Während Tech-Giganten die Regeln definieren müssen etablierte Player radikal …

    Palantir Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Palantir

    -0,94 %
    +1,70 %
    +13,87 %
    +24,39 %
    +356,78 %
    +1.908,14 %
    +1.784,82 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J



