Investoren ziehen sich aus Large-Cap- und Wachstumsaktien zurück

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: 5,2 Milliarden US-Dollar (4,45 Milliarden Euro) wurden in der vergangenen Woche aus großen Einzelaktien abgezogen – der höchste Wochenabfluss seit Oktober 2024, wie aus Zahlen von Bank of America hervorgeht. Vor allem Tech-Aktien waren davon betroffen.

Gewöhnlich ist der September der schwächste Monat an den Aktienmärkten – in diesem Jahr aber sieht alles andres aus. Vor allem in den USA sprinten die Leitindizes von einem Rekordhoch zum nächsten. Gleichzeitig machen sich aber einige Investoren in diesem vermeintlichen "Goldenen Monat" aus dem Staub. Sie verkaufen ihre erfolgreichen Einzelaktien, vor allem aus dem Tech-Sektor, und suchen stattdessen den vermeintlich sicheren Hafen der diversifizierten Investments.

Obwohl der Sektor in den letzten Monaten beeindruckende Gewinne verzeichnet hat, scheinen viele Anleger nun der Meinung zu sein, dass die Höhenflüge der großen Unternehmen vorerst ausgereizt sind. Tatsächlich sind die sieben Unternehmen mit dem höchsten Marktwert weltweit allesamt aus den USA und aus dem Techsektor: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms und Broadcom.

Hedgefonds, institutionelle und private Investoren haben netto bereits die dritte Woche in Folge Gelder aus der Branche abgezogen. Doch wohin fliehen die Anleger? Statt auf Unternehmen wie die Magnificent Seven, die seit Monaten die Börsen nach oben treiben, setzen die Investoren verstärkt auf Diversifizierung und kaufen zunehmend Exchange Traded Funds (ETFs) ein. Besonders Blend- und Value ETFs, die auf eine Mischung aus Wachstums- und Substanzwerten setzen, sowie Dividenden-ETFs haben zuletzt große Zuflüsse erlebt.

Der Tech-Sektor hat in den letzten Jahren den Markt dominiert und dabei beeindruckende Renditen erzielt. Doch mittlerweile macht sich immer mehr Skepsis breit. Die Bewertungen sind hoch, und die Zinsen könnten in Zukunft nicht so stark sinken, wie es die Märkte zuletzt erhofft hatten. Besonders nach der letzten Zinssenkung der US-Notenbank um 25 Basispunkte haben viele Investoren die Möglichkeit ergriffen, ihre Tech-Profite mitzunehmen und sich aus den oft hochbewerteten Aktien zu verabschieden.

Der Trend zur Diversifikation ist auch das Ergebnis einer breiteren Marktrotation. Dabei verlagern sich die Gelder zunehmend aus dem Tech-Sektor heraus und stattdessen in sicherere Anlagen. Neben breit gestreute ETFs und Dividenden-Fonds, die Unternehmen aus verschiedenen Sektoren vereinen und so das Risiko minimieren, zeigen sich zunehmend Small Caps in einem positiven Licht. Die Zinssenkung der Fed hat viele Anleger dazu gebracht, den Fokus auch auf kleinere Unternehmen zu richten, die von einer günstigen Finanzierung und den niedrigen Zinsen profitieren könnten.

Was erwartet uns im vierten Quartal?

Das vierte Quartal hat traditionell den Ruf, die besten Aktienrenditen des Jahres zu liefern. Doch in Anbetracht der steigenden Bewertungen und der zunehmenden Unsicherheit über die Zinsstrategie der US-Notenbank fragen sich immer mehr Anleger, wie nachhaltig die Rallye ist. Auch Stimmen, die vor einem größeren Crash warnen, werden immer lauter.

Die Flucht aus Tech-Aktien und die zunehmende Diversifikation in breit gestreute ETF-Strategien spiegeln eine grundlegende Vorsicht wider, die unter Investoren um sich greift. Die Märkte stehen an einem entscheidenden Punkt. Die Rallye der letzten Monate könnte ins Stocken geraten, wenn immer neue Zollankündigungen für Verunsicherung sorgen und sich die geopolitische Lage verschärft. Anleger setzen nun auf diversifizierte Portfolios statt auf die üblichen Tech-Wetten, um Risiken zu streuen. Wer auf den richtigen Trend setzt, könnte auch in unsicheren Zeiten profitieren.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion