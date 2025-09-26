    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    WDH/Pharmaverband

    100 Prozent Arznei-Zoll wäre harter Schlag

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Pharmabranche kritisiert US-Zölle scharf.
    • Zölle gefährden Arzneimittelversorgung in Europa.
    • USA bleiben wichtigster Markt für deutsche Pharma.
    WDH/Pharmaverband - 100 Prozent Arznei-Zoll wäre harter Schlag
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Wortausfall im ersten Satz. Das Wort Trump wurde ergänzt.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Pharmabranche reagiert mit scharfer Kritik auf die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle in Höhe von 100 Prozent auf Arzneien. "Sollten die Pläne wie angekündigt ab dem 1. Oktober umgesetzt werden, wäre dies ein harter Rückschlag für den Pharmastandort Deutschland und Europa", teilte der Verband forschender Pharmaunternehmen (VFA) mit.

    Die Ankündigung stehe im Widerspruch zu den bisherigen Handelsabsprachen zwischen den USA und der EU, die eine Zollobergrenze von 15 Prozent vorsieht.

    "Die angekündigten Importzölle von 100 Prozent hätten gravierende Auswirkungen auf die internationalen Lieferketten, verteuerten die Produktion von Arzneimitteln und gefährdeten die Versorgung von Patientinnen und Patienten - sowohl in den USA als auch in Europa, sagte VFA-Präsident Han Steutel. "Wir sehen schon jetzt, dass Investitionen am Standort eingefroren werden."

    USA unverzichtbar für deutsche Pharmabranche

    Für die deutsche Pharmabranche mit ihren rund 130.000 Beschäftigten sind die USA das wichtigste Exportland. 2024 gingen Waren im Wert von 27 Milliarden Euro und damit rund 25 Prozent der deutschen Pharmaexporte in die Vereinigten Staaten. Von den angekündigten Arzneizöllen sollen Trump zufolge Firmen ausgeschlossen werden, die in eine Arzneiproduktion in den USA investieren.

    Wichtig sei es, nun schnelle Lösungen für Europa und Deutschland zu finden, fordert VFA-Präsident Steutel. Er betonte die Bedeutung des europäischen Binnenmarktes: "In den USA kann man auf einen Schlag 300 Millionen Menschen versorgen. In Europa sind es 450 Millionen Menschen - allerdings verteilt auf 27 Märkte. Wir nutzen unser Potenzial als Binnenmarkt nicht aus und werden so zum Spielball zwischen den großen Wirtschaftsräumen."/als/DP/stw

     

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
