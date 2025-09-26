    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDF Deutsche Forfait AktievorwärtsNachrichten zu DF Deutsche Forfait
    DF Deutsche Forfait: Halbjahreszahlen - EBT sinkt, Volumen stabil

    Die DF Deutsche Forfait AG legt beeindruckende Zahlen für das erste Halbjahr 2025 vor, mit einem Umsatzanstieg und einem gestiegenen Rohergebnis, während das EBT sinkt. Der vollständige Bericht folgt.

    Foto: adobe.stock.com
    • DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht vorläufige Halbjahreszahlen für 2025.
    • Umsatzerlöse stiegen von 5,0 Mio. EUR auf 6,4 Mio. EUR, Rohergebnis liegt bei 5,8 Mio. EUR (23 % über Vorjahr).
    • Geschäftsvolumen im Segment Handelsfinanzierung erhöhte sich um 12,4 % auf 118,1 Mio. EUR.
    • Konzernergebnis vor Steuern (EBT) fiel auf 1,1 Mio. EUR, deutlich unter dem Vorjahreswert von 2,0 Mio. EUR.
    • Prognoseanpassung: leicht steigendes Geschäftsvolumen, Rohergebnis weiterhin +15% bis +25%, EBT-Rückgang um 50 % erwartet.
    • Vollständiger Halbjahresbericht wird am 30.09.2025 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei DF Deutsche Forfait ist am 30.09.2025.

    Der Kurs von DF Deutsche Forfait lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4900EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    DF Deutsche Forfait

    +1,34 %
    +7,80 %
    -15,56 %
    -15,08 %
    -2,56 %
    -30,91 %
    +26,67 %
    -32,14 %
    -98,20 %
    ISIN:DE000A2AA204WKN:A2AA20





