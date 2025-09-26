GOLDMAN SACHS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Sell'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel von 78 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Olivier Nicolai rechnet in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht wegen des Konsumgüterbereichs mit mauem Wachstum./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 05:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 69,24EUR auf Tradegate (26. September 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Olivier Nicolai
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 78
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
