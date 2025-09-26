GOLDMAN SACHS stuft H&M auf 'Sell'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M am Donnerstagabend nach den Zahlen von 125 auf 140 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Richard Edwards attestierte den Schweden eine starke Margenentwicklung und einen stabilen Auftakt des neuen Quartals./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 17:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 17:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 15,62EUR auf Tradegate (26. September 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Richard Edwards
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 140
Kursziel alt: 125
Währung: SEK
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Edwards
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 140
Kursziel alt: 125
Währung: SEK
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte