GOLDMAN SACHS stuft H&M auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M am Donnerstagabend nach den Zahlen von 125 auf 140 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Richard Edwards attestierte den Schweden eine starke Margenentwicklung und einen stabilen Auftakt des neuen Quartals./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 17:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 15,62EUR auf Tradegate (26. September 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Edwards

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 125

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m

