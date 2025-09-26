GOLDMAN SACHS stuft Brenntag auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 82 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mittelfristig sei die Anlagestory des Chemiekalienhändlers zwar intakt, kurzfristig dominierten aber Unsicherheiten, schrieb Suhasini Varanasi in dem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:43 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 50,28EUR auf Tradegate (26. September 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Suhasini Varanasi

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 82

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

