    Bitter: Die USA verlieren massiv an Vertrauen – das kostet Milliarden!

    Die USA verlieren ganz real ihren wichtigsten Kredit: Das Vertrauen. Und das kostet richtig Geld!

    Für Sie zusammengefasst
    • USA verlieren Vertrauen, Kosten steigen massiv.
    • 30 Mrd. USD Verlust durch weniger Touristen.
    • Handelskrieg und Zölle schaden der Wirtschaft stark.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Foto: adobe.stock.com

    Flüge, Hotels, Restaurants leerer: Die USA leiden unter einem Vetrauensverlust. Und dieser Mangel drückt sich in Zahlen aus: Auf 30 Milliarden US-Dollar taxiert der US-amerikanische Reiseverband World Travel & Tourism Council jüngst die Verluste. Einer der Hauptgründe, laut des Verbandes, ist der Handelskrieg.

    Und auch eine Goldman-Sachs-Studie legt nahe, das sich die Verluste für die US-amerikanische Wirtschaft auf rund 90 Milliarden US-Dollar summieren könnten: Auch aufgrund der US-Zölle.

    Konkret lässt sich dies am Tourismus ablesen: 18 Prozent weniger Urlauber aus Kanada reisten dieses Jahr in die USA ein.

     Episode

    Das Unternehmen Booking Holdings zeigt, wohin die Reise geht: Während die Besucherzahlen in den USA sinken, entstehen neue Reisekorridore – rund um die USA.

    Ingo Kolf (links) und Krischan Orth sprechen über das verloren gehende Vertrauen gegenüber den USA.

    Statt 200,8 Milliarden US-Dollar an Einnahmen, werden jetzt nur noch 169 Milliarden US-Dollar erwartet.

    30 Milliarden US-Dollar Verlust allein durch weniger Touristen, bis zu 90 Milliarden US-Dollar durch Boykott und Konsumflaute. Was steckt dahinter? Welche Branchen trifft es am härtesten – Hotels, Airlines, Big Tech? In dieser Folge von Börse, Baby! sprechen Krischan Orth und Ingo Kolf über die neuesten Zahlen.

    Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
