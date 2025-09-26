Bitter: Die USA verlieren massiv an Vertrauen – das kostet Milliarden!

Und auch eine Goldman-Sachs-Studie legt nahe, das sich die Verluste für die US-amerikanische Wirtschaft auf rund 90 Milliarden US-Dollar summieren könnten: Auch aufgrund der US-Zölle.

Flüge, Hotels, Restaurants leerer: Die USA leiden unter einem Vetrauensverlust. Und dieser Mangel drückt sich in Zahlen aus: Auf 30 Milliarden US-Dollar taxiert der US-amerikanische Reiseverband World Travel & Tourism Council jüngst die Verluste. Einer der Hauptgründe, laut des Verbandes, ist der Handelskrieg.

Konkret lässt sich dies am Tourismus ablesen: 18 Prozent weniger Urlauber aus Kanada reisten dieses Jahr in die USA ein.

Das Unternehmen Booking Holdings zeigt, wohin die Reise geht: Während die Besucherzahlen in den USA sinken, entstehen neue Reisekorridore – rund um die USA.

Ingo Kolf (links) und Krischan Orth sprechen über das verloren gehende Vertrauen gegenüber den USA. Statt 200,8 Milliarden US-Dollar an Einnahmen, werden jetzt nur noch 169 Milliarden US-Dollar erwartet.

30 Milliarden US-Dollar Verlust allein durch weniger Touristen, bis zu 90 Milliarden US-Dollar durch Boykott und Konsumflaute. Was steckt dahinter? Welche Branchen trifft es am härtesten – Hotels, Airlines, Big Tech? In dieser Folge von Börse, Baby! sprechen Krischan Orth und Ingo Kolf über die neuesten Zahlen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

