    Umsatzspitzenreiter

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 26.09.25

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 26.09.25
    Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 26.09.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Commerzbank AG (-0,09 %) genz vorne. Gefolgt von NASDAQ 100 (-0,04 %), EURO STOXX 50 Price Index (+0,08 %), EURO STOXX Banks Price Index (+0,13 %), DAX Performance (+0,15 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX Performance DY761E Long 21,73 111,10 Tsd.
    Infineon Technologies AG VP3W4C Long 2,70 98,00 Tsd.
    Gold FC0S7B Long 36,06 93,30 Tsd.
    Silber FA127Q Long 4,30 87,61 Tsd.
    Rheinmetall AG DU2WYU Long 5,19 76,66 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    NASDAQ 100 PZ07UV Long 0,00 202,55 Tsd.
    Eli Lilly PC7ZJU Short 0,00 79,67 Tsd.
    Dell Technologies PG6ANV Long 0,00 51,20 Tsd.
    Allianz SE PC3Y7R Long 0,00 46,44 Tsd.
    CrowdStrike Holdings Inc PG45MK Long 0,00 35,28 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Commerzbank AG
    Sonstige
    		DK1CY0 216,71 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Bonus Garantie
    		PC992P 164,07 Tsd.
    EURO STOXX Banks Price Index
    Bonus Garantie
    		PC9951 159,14 Tsd.
    RENK Group
    Sonstige
    		DK1FY7 102,03 Tsd.
    ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future
    Classic
    		SB3T46 82,60 Tsd.



    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 26.09.25 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 26.09.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.