Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 26.09.25
Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 26.09.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Commerzbank AG (-0,09 %) genz vorne. Gefolgt von NASDAQ 100 (-0,04 %), EURO STOXX 50 Price Index (+0,08 %), EURO STOXX Banks Price Index (+0,13 %), DAX Performance (+0,15 %).
Anzeige
Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|DY761E
|Long
|21,73
|111,10 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|VP3W4C
|Long
|2,70
|98,00 Tsd.
|Gold
|FC0S7B
|Long
|36,06
|93,30 Tsd.
|Silber
|FA127Q
|Long
|4,30
|87,61 Tsd.
|Rheinmetall AG
|DU2WYU
|Long
|5,19
|76,66 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|NASDAQ 100
|PZ07UV
|Long
|0,00
|202,55 Tsd.
|Eli Lilly
|PC7ZJU
|Short
|0,00
|79,67 Tsd.
|Dell Technologies
|PG6ANV
|Long
|0,00
|51,20 Tsd.
|Allianz SE
|PC3Y7R
|Long
|0,00
|46,44 Tsd.
|CrowdStrike Holdings Inc
|PG45MK
|Long
|0,00
|35,28 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Commerzbank AG
|
Sonstige
|DK1CY0
|216,71 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|PC992P
|164,07 Tsd.
|EURO STOXX Banks Price Index
|
Bonus Garantie
|PC9951
|159,14 Tsd.
|RENK Group
|
Sonstige
|DK1FY7
|102,03 Tsd.
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future
|
Classic
|SB3T46
|82,60 Tsd.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte