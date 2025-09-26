    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    Besonders beachtet!

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Performance Salzgitter Aktie legt zu - 26.09.2025

    Am 26.09.2025 ist die Salzgitter Aktie, bisher, um +3,96 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Besonders beachtet! - Starke Performance Salzgitter Aktie legt zu - 26.09.2025
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

    Salzgitter Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.09.2025

    Die Salzgitter Aktie notiert aktuell bei 25,18 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,96 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,96  entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salzgitter AG!
    Short
    27,52€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 10,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22,59€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 9,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Salzgitter über einen Zuwachs von +20,14 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Salzgitter Aktie damit um +3,33 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,49 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Salzgitter +52,71 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,67 % geändert.

    Salzgitter Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,33 %
    1 Monat +5,49 %
    3 Monate +20,14 %
    1 Jahr +61,47 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehenden Entscheidungen beim Stahlgipfel der Bundesregierung, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die Salzgitter Aktie haben könnten. Themen sind die geplanten Änderungen bei den Importkontingenten durch die EU, die Forderung nach einem reduzierten Industriestrompreis sowie Schutzmaßnahmen gegen chinesische Billigimporte. Zudem wird die Einführung öffentlicher Leitmärkte für Grünstahl thematisiert, was die zukünftige Nachfrage nach Stahlprodukten beeinflussen könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salzgitter eingestellt.

    Zur Salzgitter Diskussion

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,52 Mrd.EUR wert.

    Salzgitter Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

    +4,13 %
    +4,43 %
    +7,17 %
    +20,81 %
    +63,01 %
    +7,83 %
    +78,77 %
    +7,28 %
    +4.100,00 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Starke Performance Salzgitter Aktie legt zu - 26.09.2025 Am 26.09.2025 ist die Salzgitter Aktie, bisher, um +3,96 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.