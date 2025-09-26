Starke Performance Salzgitter Aktie legt zu - 26.09.2025

Die Salzgitter Aktie notiert aktuell bei 25,18€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,96 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,96 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Salzgitter über einen Zuwachs von +20,14 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Salzgitter Aktie damit um +3,33 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,49 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Salzgitter +52,71 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,67 % geändert.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,33 % 1 Monat +5,49 % 3 Monate +20,14 % 1 Jahr +61,47 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehenden Entscheidungen beim Stahlgipfel der Bundesregierung, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die Salzgitter Aktie haben könnten. Themen sind die geplanten Änderungen bei den Importkontingenten durch die EU, die Forderung nach einem reduzierten Industriestrompreis sowie Schutzmaßnahmen gegen chinesische Billigimporte. Zudem wird die Einführung öffentlicher Leitmärkte für Grünstahl thematisiert, was die zukünftige Nachfrage nach Stahlprodukten beeinflussen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salzgitter eingestellt.

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,52 Mrd.EUR wert.

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.