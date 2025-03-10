Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 29.09.2025 bis 03.10.2025

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes
    (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

    Montag. 29.09.2025

    - (Nr. N052) Zahl und Anteil der mindestens Hundertjährigen in Bund und Ländern
    sowie weltweit, Jahr 2024
    - (Nr. 351) Finanzvermögen des Öffentlichen Gesamthaushalts, Jahr 2024

    Dienstag, 30.09.2025

    - (Nr. 352) Außenhandelspreise, August 2025
    - (Nr. 353) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose,
    Erwerbslosenquote), August 2025
    - (Nr. 354) Durchschnittspreise für Strom und Erdgas, 1. Halbjahr 2025
    - (Nr. 355) Umsatz im Einzelhandel, August 2025
    - (Nr. 40) Zahl der Woche zu Einheitskindern: Daten zu 35-Jährigen, Jahr 2024
    - (Nr. 356) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter
    Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, September 2025 (im Laufe des
    Tages)

    Mittwoch, 01.10.2025

    - (Nr. 357) Neues Datenangebot: Ausgewählte Ökosystemleistungen (u. a.
    Kühlleistung von urbanen Grünflächen, Feinstaubfilterung durch Wälder, Effekt
    von Ökosystemen auf den Tourismus), Jahr 2023
    - (Nr. 358) Kommunale Haushalte (Gemeindefinanzen, vierteljährliche
    Kassenstatistik), 1. Halbjahr 2025
    - (Nr. N053) 35 Jahre Deutsche Einheit: Erwerbstätigkeit von Frauen, Verdienste
    und Wirtschaftskraft in Bund und Ländern, 1991-2024

    Donnerstag, 02.10.2025

    - (Nr. 359) Personal an Hochschulen, Jahr 2024
    - (Nr. N054) Einkommenssituation von Menschen im Ruhestand, Jahr 2024

    (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

    Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
    des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
    https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

    Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

    Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189
    Wiesbadenwww.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6125841
    OTS: Statistisches Bundesamt




