Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 29.09.2025 bis 03.10.2025

Montag. 29.09.2025



- (Nr. N052) Zahl und Anteil der mindestens Hundertjährigen in Bund und Ländern

sowie weltweit, Jahr 2024

- (Nr. 351) Finanzvermögen des Öffentlichen Gesamthaushalts, Jahr 2024





Dienstag, 30.09.2025



- (Nr. 352) Außenhandelspreise, August 2025

- (Nr. 353) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose,

Erwerbslosenquote), August 2025

- (Nr. 354) Durchschnittspreise für Strom und Erdgas, 1. Halbjahr 2025

- (Nr. 355) Umsatz im Einzelhandel, August 2025

- (Nr. 40) Zahl der Woche zu Einheitskindern: Daten zu 35-Jährigen, Jahr 2024

- (Nr. 356) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter

Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, September 2025 (im Laufe des

Tages)



Mittwoch, 01.10.2025



- (Nr. 357) Neues Datenangebot: Ausgewählte Ökosystemleistungen (u. a.

Kühlleistung von urbanen Grünflächen, Feinstaubfilterung durch Wälder, Effekt

von Ökosystemen auf den Tourismus), Jahr 2023

- (Nr. 358) Kommunale Haushalte (Gemeindefinanzen, vierteljährliche

Kassenstatistik), 1. Halbjahr 2025

- (Nr. N053) 35 Jahre Deutsche Einheit: Erwerbstätigkeit von Frauen, Verdienste

und Wirtschaftskraft in Bund und Ländern, 1991-2024



Donnerstag, 02.10.2025



- (Nr. 359) Personal an Hochschulen, Jahr 2024

- (Nr. N054) Einkommenssituation von Menschen im Ruhestand, Jahr 2024



