029 Group: Halbjahresfinanzbericht 2025 enthüllt spannende Einblicke
Die 029 Group SE präsentiert ihren Halbjahresbericht 2025 mit gemischten Ergebnissen: Während der Verkauf von Emerald Stay das Ergebnis drückt, verzeichnen Tochtergesellschaften beeindruckende Erfolge und internationale Expansionen.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- Die 029 Group SE hat am 26. September 2025 ihren Halbjahresfinanzbericht 2025 veröffentlicht.
- Das Halbjahresergebnis für 2025 beträgt EUR -236.603, im Vergleich zu EUR 697.402 im Vorjahr, hauptsächlich aufgrund des Verkaufs von Emerald Stay.
- Limestone hat seine Plattform im Bereich Travel & Hospitality durch Expansion und Neueröffnungen, wie das Fünf-Sterne-Hotel Aethos Mallorca, erheblich ausgebaut.
- TRIP erzielte ein Umsatzwachstum von 117 % im Vergleich zum Vorjahr und startete den US-Rollout über Target.
- Brother’s Bond Bourbon expandierte international und trat in den globalen Travel Retail über eine Partnerschaft mit Gebr. Heinemann ein.
- Die 029 Group SE fokussiert sich auf innovationsgetriebenes Unternehmertum in den Bereichen Hospitality und Lifestyle und hat ihren Sitz in Berlin.
Der Kurs von 029 Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,60EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
0,00 %
-1,04 %
-10,34 %
-24,34 %
+2.760,00 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte