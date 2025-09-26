    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    Wette auf grünes Wachstum

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trotz Trumps Warnung: US-Gigant setzt Milliarden auf grüne Energie!

    Mit dem Einstieg bei RWE zeigt Capital Group Vertrauen in erneuerbare Energien. Der Fondsriese setzt auf Solar- und Windkraft als Motor künftigen Wachstums.

    Wette auf grünes Wachstum - Trotz Trumps Warnung: US-Gigant setzt Milliarden auf grüne Energie!
    Foto: Kampan - Shutterstock

    Der US-Präsident Donald Trump behauptete am Dienstag seiner Rede vor den Vereinten Nationen, dass erneuerbare Energien "jede Wirtschaft ruinieren". Doch nun unterstreicht einer der größten Fondsmanager der Welt, dass Investoren auch in einem schwierigeren politischen Umfeld in den Vereinigten Staaten an erneuerbare Energien glauben: Der US-Vermögensverwalter Capital Group hat sich mit einem Anteil von drei Prozent am deutschen Energiekonzern RWE beteiligt.

    RWE setzt auf Wachstum in Amerika

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RWE AG!
    Long
    35,12€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    40,03€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 13,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    RWE zählt seit der Übernahme des Ökostromgeschäfts von Con Edison im Jahr 2023 zu den größten Betreibern erneuerbarer Energien in den USA. Gleichwohl hat das Unternehmen Anfang des Jahres seine geplanten Investitionen in grüne Technologien um 10 Milliarden Euro gekürzt. Zur Begründung verwies das Management auf gestiegene Projektrisiken, insbesondere im US-Markt.

    Trotz der Entscheidung, den Ausbau von Offshore-Wind in den Vereinigten Staaten vorerst zu stoppen, treibt RWE dort weiter Solar- und Onshore-Windprojekte voran. Auf einer jüngsten US-Reise bekräftigte die Unternehmensführung, dass Amerika "ein zentraler Wachstumsmarkt" bleibe, auch wenn die Rahmenbedingungen herausfordernder geworden seien.

    RWE

    +1,10 %
    +6,21 %
    +5,94 %
    +4,09 %
    +14,70 %
    -5,90 %
    +17,99 %
    +291,41 %
    +98,16 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712

    Wandel im Blick der Investoren

    Der Einstieg der Capital Group, die weltweit rund 3 Billionen US-Dollar in Aktien- und Rentenfonds verwaltet, fällt in eine Phase veränderter Investorenstimmung. Anleger lösen sich zunehmend von der klassischen Logik der Klimafinanzierung und richten ihren Blick stärker auf Projekte, die unmittelbar zur Energieversorgung beitragen. Unternehmen aus dem Bereich der kohlenstoffarmen Energien bleiben zwar gefragt, doch stehen ihre Nachweise im Bereich der Dekarbonisierung nicht mehr im Vordergrund.

    Strategische Perspektive

    Für RWE bedeutet der Einstieg eines Schwergewichts wie Capital Group Rückenwind in einem schwierigen Investitionsumfeld. Angesichts steigender Kosten, höherer Zinsen und politischer Unsicherheiten könnte die Unterstützung langfristiger Großanleger entscheidend sein. Das Signal ist klar: Kapital fließt weiterhin in Unternehmen, die sich auf erneuerbare Energien konzentrieren und deren Marktposition im globalen Wettbewerb stärken.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 37,51EUR auf Tradegate (26. September 2025, 12:20 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wette auf grünes Wachstum Trotz Trumps Warnung: US-Gigant setzt Milliarden auf grüne Energie! Mit dem Einstieg bei RWE zeigt Capital Group Vertrauen in erneuerbare Energien. Der Fondsriese setzt auf Solar- und Windkraft als Motor künftigen Wachstums.