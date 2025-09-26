Trotz Trumps Warnung: US-Gigant setzt Milliarden auf grüne Energie!

Der US-Präsident Donald Trump behauptete am Dienstag seiner Rede vor den Vereinten Nationen, dass erneuerbare Energien "jede Wirtschaft ruinieren". Doch nun unterstreicht einer der größten Fondsmanager der Welt, dass Investoren auch in einem schwierigeren politischen Umfeld in den Vereinigten Staaten an erneuerbare Energien glauben: Der US-Vermögensverwalter Capital Group hat sich mit einem Anteil von drei Prozent am deutschen Energiekonzern RWE beteiligt.

RWE zählt seit der Übernahme des Ökostromgeschäfts von Con Edison im Jahr 2023 zu den größten Betreibern erneuerbarer Energien in den USA. Gleichwohl hat das Unternehmen Anfang des Jahres seine geplanten Investitionen in grüne Technologien um 10 Milliarden Euro gekürzt. Zur Begründung verwies das Management auf gestiegene Projektrisiken, insbesondere im US-Markt.

Trotz der Entscheidung, den Ausbau von Offshore-Wind in den Vereinigten Staaten vorerst zu stoppen, treibt RWE dort weiter Solar- und Onshore-Windprojekte voran. Auf einer jüngsten US-Reise bekräftigte die Unternehmensführung, dass Amerika "ein zentraler Wachstumsmarkt" bleibe, auch wenn die Rahmenbedingungen herausfordernder geworden seien.

Wandel im Blick der Investoren

Der Einstieg der Capital Group, die weltweit rund 3 Billionen US-Dollar in Aktien- und Rentenfonds verwaltet, fällt in eine Phase veränderter Investorenstimmung. Anleger lösen sich zunehmend von der klassischen Logik der Klimafinanzierung und richten ihren Blick stärker auf Projekte, die unmittelbar zur Energieversorgung beitragen. Unternehmen aus dem Bereich der kohlenstoffarmen Energien bleiben zwar gefragt, doch stehen ihre Nachweise im Bereich der Dekarbonisierung nicht mehr im Vordergrund.

Strategische Perspektive

Für RWE bedeutet der Einstieg eines Schwergewichts wie Capital Group Rückenwind in einem schwierigen Investitionsumfeld. Angesichts steigender Kosten, höherer Zinsen und politischer Unsicherheiten könnte die Unterstützung langfristiger Großanleger entscheidend sein. Das Signal ist klar: Kapital fließt weiterhin in Unternehmen, die sich auf erneuerbare Energien konzentrieren und deren Marktposition im globalen Wettbewerb stärken.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 37,51EUR auf Tradegate (26. September 2025, 12:20 Uhr) gehandelt.