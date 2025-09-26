    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Microsoft sperrt KI und Cloud-Dienste für Israels Militär

    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft stoppt Cloud-Dienste für Israelisches Militär.
    • Sorge um Massenüberwachung palästinensischer Zivilisten.
    • Untersuchung zu Vorwürfen der Nutzung von Azure läuft.
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    (In einer früheren Version des Artikels hieß es, der Bericht im «Guardian» sei am 15. August veröffentlicht worden. Er wurde aber am 6. August veröffentlicht.)

    SEATTLE (dpa-AFX) - Das Technologieunternehmen Microsoft stellt dem israelischen Verteidigungsministerium bestimmte Cloud- und KI-Dienste nicht mehr zur Verfügung. Man wolle Sorge tragen, dass Microsoft-Dienstleistungen nicht für die Massenüberwachung palästinensischer Zivilisten verwendet werden können, erklärte Firmenpräsident Brad Smith in der Nacht zum Freitag.

    "Wir stellen Technologie nicht zur Verfügung, um eine Massenüberwachung von Zivilisten zu ermöglichen. Dieses Prinzip haben wir in allen Ländern der Welt angewandt und seit mehr als zwei Jahrzehnten immer wieder darauf bestanden," betonte Smith.

    Hintergrund ist ein Bericht der britischen Zeitung "The Guardian" vom 6. August, wonach eine Einheit des israelischen Militärs Microsofts Cloud-Plattform "Azure" für die Speicherung von Daten aus Telefongesprächen nutzen soll. Die Informationen sollen durch die Massenüberwachung von Zivilisten im Gazastreifen und dem Westjordanland gesammelt worden sein.

    Microsoft hatte daraufhin eine Untersuchung der Vorwürfe angekündigt. Die Überprüfung sei zwar noch im Gange, das Unternehmen habe jedoch "Beweise gefunden, die Elemente der Berichterstattung des Guardian stützen," so Smith. Dabei handele es sich um die Nutzung von KI-Diensten und den Zugang zum niederländischen Azure-Rechenzentrum.

    Das Unternehmen wolle sicherstellen, dass seine "Dienste nicht zur Massenüberwachung von Zivilisten verwendet werden," begründet Smith die Entscheidung, die dem israelischen Verteidigungsministerium mitgeteilt worden sei./nak/DP/stk

    ISIN:US5949181045WKN:870747

     

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 436,0 auf Tradegate (26. September 2025, 12:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +0,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

