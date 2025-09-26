EU sieht Pharmaexporte vor 100-Prozent-US-Zöllen geschützt
- EU-Kommission erwartet Zollausnahme für Pharmaexporte.
- Zollobergrenze von 15% für EU-Pharmaexporte festgelegt.
- Trump kündigt 100% Zoll auf geschützte Pharmazeutika an.
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission geht davon aus, dass Pharmaexporte aus Deutschland und anderen EU-Staaten von den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zöllen in Höhe von 100 Prozent ausgenommen werden. In der im August veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der EU und der USA zu Handelsfragen sei klar festgehalten, dass auch für den Bereich der Pharmazeutika eine Zollobergrenze von 15 Prozent für EU-Exporte gelte, erklärte ein Sprecher in Brüssel. Diese stelle eine Absicherung dar, dass für europäische Wirtschaftsakteure keine höheren Zölle entstünden.
Trump hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass die USA ab dem 1. Oktober einen Zollsatz von 100 Prozent auf alle markenrechtlich geschützten oder patentierten Pharmazeutika erheben werden - es sei denn, ein Unternehmen baut seine Pharmaproduktionsstätte in den USA. "Baut" werde dabei definiert als "Baubeginn" und/oder "im Bau befindlich", ergänzte er. Nach dem Beginn von Bauarbeiten werde für diese Pharmazeutika kein Zoll mehr anfallen./aha/DP/stk
Laut dem Artikel in der Süddeutschen sind gemäß Bill Anderson die Chancen auf Annahme des Falles durch den Supreme Court höher als die male zuvor, allerdings noch immer unter 50%. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die Chancen hierfür höher stehen würden.
