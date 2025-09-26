EU sieht Pharmaexporte vor 100-Prozent-US-Zöllen geschützt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 27,22 auf Tradegate (26. September 2025, 12:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -1,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 26,75 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -11,85 %/+28,56 % bedeutet.