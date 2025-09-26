Butterpreis bei ALDI sinkt unter 1,50 Euro-Marke (FOTO)

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - ALDI setzt ein starkes Zeichen gegen steigende

Kosten - und senkt die Preise von 15 Produkten dauerhaft. Der Butterpreis fällt

erneut um bis zu 30 Cent. Damit kostet die Deutsche Markenbutter in allen ALDI

Filialen ab sofort nur noch 1,49 Euro. Darüber hinaus werden auch weitere

Produkte wie Kartoffel-Pommes dauerhaft um bis zu 20 Cent im Preis gesenkt.



Als Erfinder der Tiefpreise und verlässlicher Preisführer zeigt ALDI erneut,

dass Kund:innen sich auf den Original ALDI Preis verlassen können - gerade bei

wichtigen Grundnahrungsmitteln. Mit dieser dauerhaften Preissenkung

unterstreicht ALDI seine Rolle als Preisführer für bezahlbare Qualität.

Besonders die ALDI Eigenmarken stehen für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

und bieten eine günstige, qualitativ oftmals sogar bessere Alternative zu

anderen Markenprodukten.





Folgende Butter-Artikel werden ab heute dauerhaft im Preis gesenkt:



- MILSANI Deutsche Markenbutter, 250 Gramm für 1,49 Euro statt 1,79 Euro (- 0,30

Euro)

- MILSANI Süßrahmbutter, 250 Gramm für 1,49 Euro statt 1,79 Euro (- 0,30 Euro,

nur bei ALDI SÜD)

- MILSANI Streichfein gesalzen, 250 Gramm für 1,39 Euro statt 1,59 Euro (- 0,20

Euro)

- MILSANI Streichfein ungesalzen, 250 Gramm für 1,39 Euro statt 1,59 Euro (-

0,20 Euro)

- MILSANI Weidebutter (nur regional erhältlich), 250 Gramm für 1,99 Euro statt

2,29 Euro (- 0,30 Euro)

- MILSANI Irische Butter, 250 Gramm für 2,29 Euro statt 2,49 Euro (- 0,20 Euro)

- BIO Butter, 250 Gramm für 2,79 Euro statt 2,99 Euro (- 0,20 Euro)



ALDI senkt außerdem die Preise für Pommes und weitere

Kartoffel-Tiefkühlprodukte. Damit gibt der Erfinder des Discounts niedrigere

Einkaufspreise direkt an seine Kund:innen weiter.



Diese Kartoffelprodukte werden ab sofort ebenfalls um bis zu 20 Cent günstiger:



- SPEISEZEIT Pommes Frites, 1.000 Gramm für 1,49 Euro statt 1,69 Euro (- 0,20

Euro)

- SPEISEZEIT Wellenschnitt-Pommes, 1.000 Gramm für 1,49 Euro statt 1,69 Euro (-

0,20 Euro)

- SPEISEZEIT Kartoffel-Wedges, 750 Gramm für 1,59 Euro statt 1,79 Euro (- 0,20

Euro)

- SPEISEZEIT Kartoffel-Kroketten/ -Knusper-Ecken, 750 Gramm für 1,59 Euro statt

1,79 Euro (- 0,20 Euro)

- SPEISEZEIT Süßkartoffel-Pommes, 500 Gramm für 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-

0,20 Euro, nur bei ALDI Nord)

- SPEISEZEIT Kartoffeltaschen, 600 Gramm für 2,29 Euro statt 2,49 Euro (- 0,20

Euro)

- SPEISEZEIT Steakhouse-Pommes, 750 Gramm für 1,49 Euro statt 1,59 Euro (- 0,10

Euro)

- LA FINESSE Loop Frites / Cross Frites, 600 Gramm für 1,89 Euro statt 1,99 Euro

(- 0,10 Euro)



Pressekontakt:



Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, mailto:presse@aldi-nord.de

Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, mailto:presse@aldi-sued.de







