    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Getrennte Eltern - Taschengeldkonto soll einfacher werden

    Für Sie zusammengefasst
    • Kinder mit geteiltem Sorgerecht: Taschengeldkonto möglich
    • Zustimmung eines Elternteils reicht künftig aus
    • Bundesrat fordert Gesetzesentwurf für Regelung

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Willen der Länder sollen Kinder von getrennt lebenden Eltern mit geteiltem Sorgerecht auch ein Taschengeldkonto eröffnen können, wenn sie nur die Zustimmung eines Elternteils haben. Der Bundesrat fordert den Bundestag auf, sich mit den Regelungen zu Taschengeld-Konten zu befassen und an einem Gesetzesentwurf zu arbeiten. Ein entsprechender Antrag erhielt im Bundesrat die Mehrheit.

    Eltern müssen Taschengeldkonto zustimmen

    Kinder ab dem vollendeten siebten Lebensjahr dürfen in Deutschland grundsätzlich ein Guthaben-Konto eröffnen - ein sogenanntes Taschengeldkonto. Dazu brauchen sie die Zustimmung der Eltern. Bei getrennt lebenden Eltern mit geteiltem Sorgerecht müssen nach derzeitiger Regelung in den meisten Fällen beide Teile der Eröffnung zustimmen.

    Um das zu ändern, hatte das Land Schleswig-Holstein einen Antrag in den Bundesrat eingebracht. So soll eine Kontoeröffnung auch möglich sein, wenn allein der Elternteil zustimmt, bei dem das Kind seinen Lebensmittelpunkt hat. "Gerade bei einem belasteten Verhältnis zwischen den Elternteilen oder bei gänzlich fehlender Kommunikation kann die bestehende gesetzliche Regelung eine Kontoeröffnung erschweren", heißt es in der Begründung des Antrags./kke/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Getrennte Eltern - Taschengeldkonto soll einfacher werden Nach dem Willen der Länder sollen Kinder von getrennt lebenden Eltern mit geteiltem Sorgerecht auch ein Taschengeldkonto eröffnen können, wenn sie nur die Zustimmung eines Elternteils haben. Der Bundesrat fordert den Bundestag auf, sich mit den …