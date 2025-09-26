Blackrock startet wieder durch

Übergeordnet kann die Blackrock-Aktie seit dem Korrekturtief aus Anfang April bei 773,74 US-Dollar auf einen intakten Aufwärtstrend zurückblicken, erst kürzlich gelang es bei 1.171 US-Dollar Mitte August einen frischen Rekord aufzustellen. Doch das übergeordnete Mittelfristziel am 138,2 % Fibonacci-Retracement bei 1.198 US-Dollar wurde bislang noch nicht erreicht. Dies könnte jetzt aber nach erfolgreicher Auflösung eines kurzzeitigen Korrekturtrends bevorstehen und bietet daher gute Handelsansätze auf der Oberseite.

Eine erfolgreiche Auflösung der Schiebephase der letzten Tage durch einen Kurssprung über 1.151 US-Dollar dürfte unmittelbares Kurspotenzial zunächst auf 1.171 US-Dollar auslösen, darüber auf 1.198 US-Dollar und würde sich für ein entsprechendes Long-Investment auf kurzfristiger Basis anbieten. Auf der Unterseite ist die Aktie dagegen durch den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 1.110 US-Dollar vergleichsweise gut abgesichert. Erst unter diesem Niveau dürfte zunächst das Vorgängerhoch aus Anfang Januar bei 1.082 US-Dollar angesteuert werden, größere Verluste würden sich erst darunter ableiten lassen, dann in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 1.024 US-Dollar.

Blackrock Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Grundsätzlich steht bereits eine erfolgreiche Auflösung des zurückliegenden Korrekturtrends, sodass unmittelbares Aufwärtspotenzial auf 1.198 US-Dollar bei Blackrock abgeleitet werden kann. Um hiervon maximal zu profitieren, könnte beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM0RKT ausgestattet mit einem Hebel von 13,4 zurückgegriffen werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf insgesamt 50 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 1,09 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den 50-Tage-Durchschnitt bei 1.110 US-Dollar nicht überschreiten, im Schein käme dies einem Stopp-Kurs von 0,26 Euro gleich.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM0RKT Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,66 - 0,73 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1.073,9019 US-Dollar Basiswert: Blackrock Inc. KO-Schwelle: 1.073,9019 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.147,29 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1,09 Euro Hebel: 13,4 Kurschance: + 50 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.