6 Mio. $ Finanzierungsfazilität

Harvest Technology Group Limited („das Unternehmen“ oder „Harvest“) (ASX: HTG) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Finanzierungsvereinbarung mit RiverFort Global Capital Ltd (RiverFort) über die Bereitstellung einer Finanzierung von bis zu 6.000.000 A$ (Finanzierungsvereinbarung) durch die Ausgabe von Wandelanleihen und damit verbundenen Optionen geschlossen hat. Die Finanzierung wird vorwiegend als Betriebskapital verwendet, wobei die erste Auszahlung in Höhe von 1.500.000 A$ vor Gebühren sofort (am oder um den 29. September 2025) erfolgt und weitere Auszahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 4.500.000 $ vor Gebühren in Beträgen und zu Terminen erfolgen, die zwischen den Parteien vereinbart werden und der Zustimmung der Aktionäre unterliegen.

CEO Ilario Faenza sagte: „Wir freuen uns, diese Finanzierungseinrichtung mit RiverFort gesichert zu haben, die Harvest die Möglichkeit gibt, unsere unmittelbaren Geschäftspläne zu verfolgen und einen Rahmen für den Zugang zu weiterer Finanzierung – vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre – bereitzustellen, um unsere zukünftigen Kapitalanforderungen zu unterstützen. Diese Partnerschaft ist eine starke Bestätigung unserer Technologie und strategischen Ausrichtung und positioniert uns gut, um unseren Aktionären Mehrwert zu liefern.“

Gytis Martinkus, CEO von RiverFort Global Capital Ltd, kommentierte ebenfalls: „Die Unterstützung durch RiverFort spiegelt unser Vertrauen in die proprietäre Nodestream-Plattform von Harvest Technology wider. Was unserem Team besonders aufgefallen ist, ist der sich schnell erweiternde adressierbare Markt, insbesondere in Sektoren wie der Schifffahrt und Verteidigung, in denen erhebliche globale Investitionen prognostiziert werden und in denen robuste Kommunikation in Umgebungen mit begrenzter Konnektivität und hoher Latenz von entscheidender Bedeutung ist.

Diese Finanzierungsfazilität verschafft Harvest Zugang zu zugesichertem Kapital, wenn es benötigt wird, und stellt sicher, dass das Unternehmen seine Wachstumsambitionen beschleunigen kann. Wir freuen uns darauf, Harvest auf diesem Weg zu begleiten.“

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 7-seitigen Meldung. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...