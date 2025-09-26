GOLDMAN SACHS stuft Evonik auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 19 auf 16,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Freitag an die Prognosesenkung des Chemiekonzerns sowie die Erkenntnisse der German Corporate Conference an./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 01:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 14,79EUR auf Tradegate (26. September 2025, 12:50 Uhr) gehandelt.
