    UBS stuft Evonik auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Evonik von 17 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire kappte seine Schätzungen für das operative Ergebnis bis 2027 am Freitag im Schnitt um vier Prozent und die Ergebnisschätzungen im Schnitt um sieben Prozent. Um 2025 das Jahresziel beim operativen Gewinn zu erreichen, müsste das vierte Quartal auf Vorjahresniveau liegen./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:58 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:58 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Geoff Haire
    Analysiertes Unternehmen: Evonik
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 15
    Kursziel alt: 17
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


