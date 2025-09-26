    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi
    GOLDMAN SACHS stuft SANOFI auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 94 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Papiere der Franzosen hätten weniger Potenzial als die europäische Pharmabranche im Schnitt, schrieb James Quigley am Donnerstagabend. Das dritte Quartal dürfte erwartungsgemäß gelaufen sein./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:52 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 77,59EUR auf Tradegate (26. September 2025, 12:47 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: James Quigley
    Analysiertes Unternehmen: SANOFI
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 92
    Kursziel alt: 94
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


