    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMünchener Rück AktievorwärtsNachrichten zu Münchener Rück

    Besonders beachtet!

    261 Aufrufe 261 0 Kommentare 0 Kommentare

    Münchener Rück Aktie legt zu - 26.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Münchener Rück Aktie bisher um +2,77 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Münchener Rück Aktie.

    Besonders beachtet! - Münchener Rück Aktie legt zu - 26.09.2025
    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    Die Münchener Rück ist ein global führender Rückversicherer mit umfassendem Produktportfolio und starker Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind Swiss Re und Hannover Rück. Ein Alleinstellungsmerkmal ist ihre Innovationskraft im Risikomanagement.

    Münchener Rück Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Münchener Rück Aktie. Mit einer Performance von +2,77 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Münchener Rück AG!
    Long
    500,00€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 13,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    571,60€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 13,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Münchener Rück Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,69 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Münchener Rück Aktie damit um -0,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +4,28 % gewonnen.

    Münchener Rück Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,31 %
    1 Monat -5,52 %
    3 Monate -5,69 %
    1 Jahr +2,70 %

    Informationen zur Münchener Rück Aktie

    Es gibt 131 Mio. Münchener Rück Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,87 Mrd. wert.

    Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Dr. Christoph Jurecka, buy


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 26.09.2025 / 10:53 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Dr. Christoph Jurecka, Kauf


    Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 26.09.2025 / 10:53 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

    Börsenstart Europa - 26.09. - FTSE Athex 20 stark +2,44 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Münchener Rück Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Münchener Rück Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Münchener Rück Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Münchener Rück

    +3,12 %
    -0,31 %
    -5,52 %
    -5,69 %
    +2,70 %
    +104,94 %
    +130,17 %
    +203,87 %
    +1.421,31 %
    ISIN:DE0008430026WKN:843002



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Münchener Rück Aktie legt zu - 26.09.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Münchener Rück Aktie bisher um +2,77 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Münchener Rück Aktie.