Funkwerk Aktie mit Kurseinbruch - 26.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Funkwerk Aktie. Mit einer Performance von -16,80 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Funkwerk bietet spezialisierte Kommunikations- und Sicherheitssysteme, mit starker Marktstellung in Nischenbereichen und Konkurrenz durch Siemens und Thales.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Funkwerk in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,24 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Funkwerk Aktie damit um +8,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Funkwerk auf +96,88 %.

Funkwerk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,60 % 1 Monat +23,86 % 3 Monate +30,24 % 1 Jahr +98,95 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Funkwerk Aktie und die Auswirkungen des angekündigten Delistings auf die Kursentwicklung. Nutzer äußern Bedenken über die verringerten Transparenzanforderungen und die Möglichkeit, dass der Hauptaktionär Aktien günstig aufkaufen könnte. Es wird spekuliert, dass ein späteres Abfindungsangebot in Aussicht steht, während die Unsicherheit über die zukünftige Handelbarkeit der Aktie viele Anleger verunsichert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Funkwerk eingestellt.

Informationen zur Funkwerk Aktie

Es gibt 8 Mio. Funkwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 248,71 Mio. wert.

EQS-Ad-hoc: Funkwerk AG / Schlagwort(e): Delisting Funkwerk AG beschließt Antragstellung auf Beendigung der Aktiennotierung im Marktsegment m:access sowie auf Widerruf der Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse München 26.09.2025 / 09:31 …

Funkwerk Aktie jetzt kaufen?

Ob die Funkwerk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.