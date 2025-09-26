    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFunkwerk AktievorwärtsNachrichten zu Funkwerk

    Besonders beachtet!

    Funkwerk Aktie mit Kurseinbruch - 26.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Funkwerk Aktie bisher Verluste von -16,80 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Funkwerk Aktie.

    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa

    Funkwerk bietet spezialisierte Kommunikations- und Sicherheitssysteme, mit starker Marktstellung in Nischenbereichen und Konkurrenz durch Siemens und Thales.

    Funkwerk Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.09.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Funkwerk Aktie. Mit einer Performance von -16,80 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Funkwerk in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,24 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Funkwerk Aktie damit um +8,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Funkwerk auf +96,88 %.

    Funkwerk Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,60 %
    1 Monat +23,86 %
    3 Monate +30,24 %
    1 Jahr +98,95 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Funkwerk Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Funkwerk Aktie und die Auswirkungen des angekündigten Delistings auf die Kursentwicklung. Nutzer äußern Bedenken über die verringerten Transparenzanforderungen und die Möglichkeit, dass der Hauptaktionär Aktien günstig aufkaufen könnte. Es wird spekuliert, dass ein späteres Abfindungsangebot in Aussicht steht, während die Unsicherheit über die zukünftige Handelbarkeit der Aktie viele Anleger verunsichert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Funkwerk eingestellt.

    Informationen zur Funkwerk Aktie

    Es gibt 8 Mio. Funkwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 248,71 Mio. wert.

    Funkwerk AG beschließt Antragstellung auf Beendigung der Aktiennotierung im Marktsegment m:access sowie auf Widerruf der Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse München


    EQS-Ad-hoc: Funkwerk AG / Schlagwort(e): Delisting Funkwerk AG beschließt Antragstellung auf Beendigung der Aktiennotierung im Marktsegment m:access sowie auf Widerruf der Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse München 26.09.2025 / 09:31 …

    Funkwerk Aktie jetzt kaufen?


    ISIN:DE0005753149WKN:575314



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
