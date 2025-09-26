SCHOTT Pharma Aktie verliert signifikant - 26.09.2025

Mit einer Performance von -4,41 % musste die SCHOTT Pharma Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SCHOTT Pharma ist ein führender Anbieter von Primärverpackungen für die Pharmaindustrie, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Glas- und Polymerverpackungen. Konkurrenten sind Gerresheimer und West Pharmaceutical. Unterscheidet sich durch fortschrittliche Technologien und nachhaltige Produktion.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten SCHOTT Pharma Aktionäre einen Verlust von -24,53 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SCHOTT Pharma Aktie damit um -1,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,22 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SCHOTT Pharma auf -14,97 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,71 % geändert.

SCHOTT Pharma Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,05 % 1 Monat -10,22 % 3 Monate -24,53 % 1 Jahr -30,10 %

Informationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Es gibt 151 Mio. SCHOTT Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,11 Mrd.EUR wert.

SCHOTT Pharma Aktie jetzt kaufen?

Ob die SCHOTT Pharma Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SCHOTT Pharma Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.