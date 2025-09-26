27 % Leasingquote bei BusinessBike unterstreicht Engagement für Nachhaltigkeit und Mitarbeitergesundheit (FOTO)

Herzogenaurach (ots) - In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und

Mitarbeiterwohlbefinden zunehmend an Bedeutung gewinnen, geht das fränkische

Traditionsunternehmen Loewe mit gutem Beispiel voran. Mit einer beachtlichen

BusinessBike-Leasingquote von 27 % zeigt Loewe, wie wirtschaftlicher Erfolg,

ökologische Verantwortung und soziale Aspekte erfolgreich miteinander verbunden

werden können.



Loewe, seit über einem Jahrhundert bekannt für seine Innovationskraft und

hochwertige Consumer-Electronics-Produkte, beweist, dass unternehmerische

Verantwortung weit über das Kerngeschäft hinausgeht. Durch die Einführung des

Dienstradleasings über BusinessBike hat Loewe nicht nur einen attraktiven

Benefit für seine rund 200 Mitarbeitenden geschaffen, sondern auch aktiv zu

seinen Nachhaltigkeitszielen beigetragen.





"Wir wollen unseren Mitarbeitenden einen attraktiven, nachhaltigen undgesundheitsfördernden Zusatznutzen bieten. BusinessBike vereint diese Aspekteoptimal - es unterstützt eine umweltfreundliche Mobilität, fördert Bewegung imAlltag und ist gleichzeitig ein geldwerter Vorteil, der im Alltag spürbar ist",erklärt Anja Fröba, Executive Assistant/HR Backoffice bei Loewe. DieEntscheidung für BusinessBike fiel aufgrund des nutzerfreundlichenOnline-Prozesses, des transparenten Kostenmodells und des Services. Besonderswichtig war zudem die breite Auswahl an Fahrrädern und die Möglichkeit, lokalbeim Fachhändler zu leasen.Nachhaltigkeit trifft GesundheitsförderungDie aktuelle Leasingquote von etwa 27 % bei Loewe zeigt die erfolgreicheZusammenarbeit mit BusinessBike und ist laut Anja Fröba auf die einfacheAbwicklung und die finanzielle Attraktivität zurückzuführen. "Besonders beliebtsind E-Bikes, gefolgt von klassischen Trekkingrädern", sagt Anja Fröba. DasFahrradleasing spielt eine zentrale Rolle in der Gesundheits- undMobilitätsstrategie von Loewe, da es aktive Bewegung fördert, den CO2-Ausstoßreduziert und andere Gesundheitsmaßnahmen sinnvoll ergänzt. Damit wird nicht nurdie Zufriedenheit der Mitarbeitenden gestärkt, sondern auch ein wichtigerBeitrag zur Nachhaltigkeit geleistet - zwei Aspekte, die in der modernenUnternehmensführung immer mehr an Bedeutung gewinnen.Ein starkes Signal für die Region und darüber hinausStefan Page, Geschäftsführer von BusinessBike, betont die Bedeutung dieserPartnerschaft: "Es ist großartig zu sehen, dass Unternehmen wie Loewe dieGesundheit ihrer Mitarbeitenden aktiv fördern und gleichzeitig ihreNachhaltigkeitsziele vorantreiben. Wir sind stolz darauf, Loewe auf diesem Wegunterstützen zu können und freuen uns über die hohe Akzeptanz unseres Angebots."