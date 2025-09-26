27 % Leasingquote bei BusinessBike unterstreicht Engagement für Nachhaltigkeit und Mitarbeitergesundheit (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLoewe AktievorwärtsNachrichten zu Loewe

    Loewe tritt in die Pedale

    27 % Leasingquote bei BusinessBike unterstreicht Engagement für Nachhaltigkeit und Mitarbeitergesundheit

    Herzogenaurach (ots) - In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und
    Mitarbeiterwohlbefinden zunehmend an Bedeutung gewinnen, geht das fränkische
    Traditionsunternehmen Loewe mit gutem Beispiel voran. Mit einer beachtlichen
    BusinessBike-Leasingquote von 27 % zeigt Loewe, wie wirtschaftlicher Erfolg,
    ökologische Verantwortung und soziale Aspekte erfolgreich miteinander verbunden
    werden können.

    Loewe, seit über einem Jahrhundert bekannt für seine Innovationskraft und
    hochwertige Consumer-Electronics-Produkte, beweist, dass unternehmerische
    Verantwortung weit über das Kerngeschäft hinausgeht. Durch die Einführung des
    Dienstradleasings über BusinessBike hat Loewe nicht nur einen attraktiven
    Benefit für seine rund 200 Mitarbeitenden geschaffen, sondern auch aktiv zu
    seinen Nachhaltigkeitszielen beigetragen.

    "Wir wollen unseren Mitarbeitenden einen attraktiven, nachhaltigen und
    gesundheitsfördernden Zusatznutzen bieten. BusinessBike vereint diese Aspekte
    optimal - es unterstützt eine umweltfreundliche Mobilität, fördert Bewegung im
    Alltag und ist gleichzeitig ein geldwerter Vorteil, der im Alltag spürbar ist",
    erklärt Anja Fröba, Executive Assistant/HR Backoffice bei Loewe. Die
    Entscheidung für BusinessBike fiel aufgrund des nutzerfreundlichen
    Online-Prozesses, des transparenten Kostenmodells und des Services. Besonders
    wichtig war zudem die breite Auswahl an Fahrrädern und die Möglichkeit, lokal
    beim Fachhändler zu leasen.

    Nachhaltigkeit trifft Gesundheitsförderung

    Die aktuelle Leasingquote von etwa 27 % bei Loewe zeigt die erfolgreiche
    Zusammenarbeit mit BusinessBike und ist laut Anja Fröba auf die einfache
    Abwicklung und die finanzielle Attraktivität zurückzuführen. "Besonders beliebt
    sind E-Bikes, gefolgt von klassischen Trekkingrädern", sagt Anja Fröba. Das
    Fahrradleasing spielt eine zentrale Rolle in der Gesundheits- und
    Mobilitätsstrategie von Loewe, da es aktive Bewegung fördert, den CO2-Ausstoß
    reduziert und andere Gesundheitsmaßnahmen sinnvoll ergänzt. Damit wird nicht nur
    die Zufriedenheit der Mitarbeitenden gestärkt, sondern auch ein wichtiger
    Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet - zwei Aspekte, die in der modernen
    Unternehmensführung immer mehr an Bedeutung gewinnen.

    Ein starkes Signal für die Region und darüber hinaus

    Stefan Page, Geschäftsführer von BusinessBike, betont die Bedeutung dieser
    Partnerschaft: "Es ist großartig zu sehen, dass Unternehmen wie Loewe die
    Gesundheit ihrer Mitarbeitenden aktiv fördern und gleichzeitig ihre
    Nachhaltigkeitsziele vorantreiben. Wir sind stolz darauf, Loewe auf diesem Weg
    unterstützen zu können und freuen uns über die hohe Akzeptanz unseres Angebots."
