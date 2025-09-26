Loewe tritt in die Pedale
27 % Leasingquote bei BusinessBike unterstreicht Engagement für Nachhaltigkeit und Mitarbeitergesundheit (FOTO)
Herzogenaurach (ots) - In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und
Mitarbeiterwohlbefinden zunehmend an Bedeutung gewinnen, geht das fränkische
Traditionsunternehmen Loewe mit gutem Beispiel voran. Mit einer beachtlichen
BusinessBike-Leasingquote von 27 % zeigt Loewe, wie wirtschaftlicher Erfolg,
ökologische Verantwortung und soziale Aspekte erfolgreich miteinander verbunden
werden können.
Loewe, seit über einem Jahrhundert bekannt für seine Innovationskraft und
hochwertige Consumer-Electronics-Produkte, beweist, dass unternehmerische
Verantwortung weit über das Kerngeschäft hinausgeht. Durch die Einführung des
Dienstradleasings über BusinessBike hat Loewe nicht nur einen attraktiven
Benefit für seine rund 200 Mitarbeitenden geschaffen, sondern auch aktiv zu
seinen Nachhaltigkeitszielen beigetragen.
"Wir wollen unseren Mitarbeitenden einen attraktiven, nachhaltigen und
gesundheitsfördernden Zusatznutzen bieten. BusinessBike vereint diese Aspekte
optimal - es unterstützt eine umweltfreundliche Mobilität, fördert Bewegung im
Alltag und ist gleichzeitig ein geldwerter Vorteil, der im Alltag spürbar ist",
erklärt Anja Fröba, Executive Assistant/HR Backoffice bei Loewe. Die
Entscheidung für BusinessBike fiel aufgrund des nutzerfreundlichen
Online-Prozesses, des transparenten Kostenmodells und des Services. Besonders
wichtig war zudem die breite Auswahl an Fahrrädern und die Möglichkeit, lokal
beim Fachhändler zu leasen.
Nachhaltigkeit trifft Gesundheitsförderung
Die aktuelle Leasingquote von etwa 27 % bei Loewe zeigt die erfolgreiche
Zusammenarbeit mit BusinessBike und ist laut Anja Fröba auf die einfache
Abwicklung und die finanzielle Attraktivität zurückzuführen. "Besonders beliebt
sind E-Bikes, gefolgt von klassischen Trekkingrädern", sagt Anja Fröba. Das
Fahrradleasing spielt eine zentrale Rolle in der Gesundheits- und
Mobilitätsstrategie von Loewe, da es aktive Bewegung fördert, den CO2-Ausstoß
reduziert und andere Gesundheitsmaßnahmen sinnvoll ergänzt. Damit wird nicht nur
die Zufriedenheit der Mitarbeitenden gestärkt, sondern auch ein wichtiger
Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet - zwei Aspekte, die in der modernen
Unternehmensführung immer mehr an Bedeutung gewinnen.
Ein starkes Signal für die Region und darüber hinaus
Stefan Page, Geschäftsführer von BusinessBike, betont die Bedeutung dieser
Partnerschaft: "Es ist großartig zu sehen, dass Unternehmen wie Loewe die
Gesundheit ihrer Mitarbeitenden aktiv fördern und gleichzeitig ihre
Nachhaltigkeitsziele vorantreiben. Wir sind stolz darauf, Loewe auf diesem Weg
unterstützen zu können und freuen uns über die hohe Akzeptanz unseres Angebots."
