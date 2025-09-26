Wirtschaft
Dax hält sich am Mittag im Plus - Versicherungskonzerne gefragt
Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Freitagmittag im Plus gehalten, einen Teil der Gewinne vom Vormittag aber wieder abgegeben. Um 12:30 Uhr stand der Index bei rund 23.600 Punkten und damit noch 0,3 Prozentpunkte höher als bei Vortagesschluss.
Besonders gefragt waren dabei unisono die großen Versicherungskonzerne. Papiere der Münchener Rück waren mit einem Aufschlag von über drei Prozent am Mittag an der Spitze der Kursliste, auch Allianz und Hannover Rück tummelten sich in den Top-5, neben Siemens und Mercedes.
Viele Anleger gehen aufgrund der geopolitischen Spannungen offenbar davon aus, dass die Versicherungen besseres Geschäft machen. Und Munich-Re-Vorstand Christoph Jurecka ließ am Freitag den Kauf von Aktien des eigenen Unternehmens im Volumen von über 300.000 Euro melden - viele Anleger zogen nach.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1669 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8570 Euro zu haben.
Community Beiträge zu Münchener Rück - 843002 - DE0008430026
ITelligent schrieb 17.09.25, 10:29
Bei Kurs 500 € kann man gut nachkaufen; ausgehend von 20 Euro Dividende im Mai 2026 entspricht das 4 % Dividendenrendite...das wird den Kurs nach unten absichern und bleibt auch den institutionellen Anlegern nicht verborgen
Buch_999 schrieb 05.09.25, 08:22
Statt zu spekulieren, wäre ein Blick in den von der HV gebilligten Vergütungsbericht sinnvoll. Ich lese daraus, es gibt keine Aktienoptionen, etc., Bonus in Cash, Vorstand muss Aktien der Gesellschaft in Höhe ihrer jeweils aktuellen jährlichen Brutto-Grundvergütung halten. Für neue Vorstandsmitglieder gilt eine fünfjährige Aufbauphase (siehe S. 28).
https://www.munichre.com/content/dam/munichre/mrwebsiteslaunches/2025-hv/HV25-Verguetungsbericht-DE.pdf/_jcr_content/renditions/original./HV25-Verguetungsbericht-DE.pdf
und ab 1.1.26 gilt dann: https://www.munichre.com/content/dam/munichre/mrwebsiteslaunches/2025-hv/HV25-Verguetungssystem-Vorstand-DE.pdf/_jcr_content/renditions/original./HV25-Verguetungssystem-Vorstand-DE.pdf
und hier kann man den aktuellen Aktienbestand des Vorstands nachsehen: https://www.munichre.com/de/unternehmen/ueber-munich-re/vorstand/aktienbesitz-der-vorstandsmitglieder.html
Haematokrit schrieb 01.09.25, 15:16
So langsam wird es kritisch für den Kurs.
