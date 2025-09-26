Dax hält sich am Mittag im Plus - Versicherungskonzerne gefragt

Statt zu spekulieren, wäre ein Blick in den von der HV gebilligten Vergütungsbericht sinnvoll. Ich lese daraus, es gibt keine Aktienoptionen, etc., Bonus in Cash, Vorstand muss Aktien der Gesellschaft in Höhe ihrer jeweils aktuellen jährlichen Brutto-Grundvergütung halten. Für neue Vorstandsmitglieder gilt eine fünfjährige Aufbauphase (siehe S. 28).

https://www.munichre.com/content/dam/munichre/mrwebsiteslaunches/2025-hv/HV25-Verguetungsbericht-DE.pdf/_jcr_content/renditions/original./HV25-Verguetungsbericht-DE.pdf





und ab 1.1.26 gilt dann: https://www.munichre.com/content/dam/munichre/mrwebsiteslaunches/2025-hv/HV25-Verguetungssystem-Vorstand-DE.pdf/_jcr_content/renditions/original./HV25-Verguetungssystem-Vorstand-DE.pdf





und hier kann man den aktuellen Aktienbestand des Vorstands nachsehen: https://www.munichre.com/de/unternehmen/ueber-munich-re/vorstand/aktienbesitz-der-vorstandsmitglieder.html