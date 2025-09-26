US-Investor: Künstliche Intelligenz hat den nächsten Superzyklus ausgelöst

Ein Superzyklus wird üblicherweise als eine lange Periode anhaltenden Wachstums in einem Markt definiert.

"Wir befinden uns in den allerersten Phasen, im dritten oder vierten Jahr dieses KI-Superzyklus. Und es wird wahrscheinlich ein 20-jähriger Superzyklus sein. Vielleicht ein 15-jähriger, aber er wird die Welt verändern“, sagt Raj Ganguly, Mitbegründer und Co-CEO der Venture-Capital-Firma B Capital, gegenüber CNBC.

Der KI-Superzyklus werde "die Welt in jeder Hinsicht verändern", so Ganguly, zum Beispiel in der Entwicklung von Medikamenten oder auf dem Arbeitsmarkt, der "tiefgreifende Veränderungen" erleben werde.

Es ist fast drei Jahre her, seit die Welt erstmals auf generative KI aufmerksam wurde, als Microsoft-unterstütztes OpenAI im November 2022 ChatGPT veröffentlichte. Seitdem haben große Unternehmen Milliarden von US-Dollar in die Technologie investiert. Auch die Bank Goldman Sach vertritt die Ansicht, dass man mit KI in einen neuen Superzyklus eingetreten sei.

"Dieses nächste Jahrzehnt dreht sich stark darum, Branchen neu zu gestalten, die bisher weniger von Technologie berührt wurden, und geht weit über den Bereich Consumer-Tech hinaus", so Ganguly.

Auf die Frage, ob die Begeisterung um KI Teile des Marktes überhitzt oder überbewertet mache, antwortete Ganguly: "Ich denke schon, dass wir uns ein wenig in einer Blase befinden, der Markt ist überhitzt, weil die Leute glauben, dass KI in den nächsten fünf Jahren die Welt verändern wird, aber es dauert immer länger, als die Leute denken."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

