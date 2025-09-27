wO User zu Gerresheimer AG Crash: "Die Bafin ist Teil des Problems!"

In dieser Woche hat es der Düsseldorfer Hersteller für Primärverpackungen für die Pharmaindustrie „Gerresheimer AG“ an die Spitze der Top-Diskussionen auf wallstreetONLINE geschafft. Der Grund für das enorme Interesse ist die Ankündigung der BaFin, den Konzernabschluss 2024, sowie den dazugehörigen Lagebericht prüfen zu wollen. Es steht der Verdacht im Raum, dass Gerresheimer Umsatzerlöse aus sogenannten „Bill-and-Hold“-Vereinbarungen zu früh ausgewiesen haben könnte. Diese Nachricht vom 24. September führte zu einem unmittelbaren Kursrutsch um über 30% (wallstreetONLINE berichtete).

Zwar kam es zu einer raschen Erholung, nachdem die BaFin in einer Stellungnahme etwas zurückgerudert hatte, aber der Gerresheimer Kurs rangiert zum Wochenende noch immer über 20% niedriger als am Wochenbeginn. Die wO-Community diskutiert nun über die Zukunft vom Gerresheimer CEO und die Frage, ob etwaige Infos zur bevorstehenden Prüfung im Vorfeld an Shortseller weitergegeben worden sein könnten. Hier einige Stimmen aus dem Gerresheimer-Forum:

Cyberkunde: "Puh, liest sich vermutlich schlimmer als es ist, aber mal wieder ein weiterer Schlag in die Fr****: https://www.diebewertung.de/bafin-nimmt-gerresheimer-konzern…

Spaß am Rande: Vielleicht kann ja so die Prognose für 2025 erhöht werden. Weniger Umsatz in 2024, dafür mehr Umsatz in 2025. Guidance erreicht!"

Larsericsson: "Tja, da haben wir das Problem aus dem Keller. Einige wussten da entscheidend mehr. Wem kann man noch vertrauen?"

Smallvalueinvestor: "Ich hatte noch gewarnt. Mit den Shortsellern ist nicht zu spaßen. Das sind Profis. Achtet auf die Shortquote. Wenn die weiter steigen, dann haben sie noch mehr Asse im Ärmel.

Der damals zuständige CFO hat jetzt ein Problem. Wenn die Anschuldigungen stimmen sollten. Der neue Arbeitgeber freut sich bestimmt und wird ihm einen roten Teppich ausrollen. Sofort feuern diese Flaschen, falls sich die Behauptungen erhärten."

Aktienversteher2025: "Inhaltlich rechtfertigt es dennoch keine -20‘%"

Smallvalueinvestor: "Man wieder diese Panik. Noch ist nichts bewiesen. Die Umsätze sind doch nicht weg. Halt ein wenig später. Werde trotzdem nicht aufstocken. Ruhe muß einkehren.

Hier müßten mal Köpfe rollen auch vom CEO und AR Vorsitzenden. Zeigen sie Ehre und treten zurück. Kleben sie nicht an der Macht. Es weht ein harter Wind. Macht doch keinen Spaß wenn man beschimpft wird. Ich bin richtig upgefuckt von dieser Bumsbude. Traditionsbude zerstört."

Exelrde: "Ich muss mich heute bei einem Therapeuten melden. Jetzt mal ehrlich mit so einer Überraschung habe ich nicht gerechnet auch wenn nichts bewiesen wurde. Oh man das werden ein paar harte Monate für uns."

Sw1975: "Hab gerade gelongt. Man muss genau lesen. Geht nur um ein paar Aufträge die angeblich schon gebucht wurden aber noch nicht fertig gestellt waren. Laut Mitteilung liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen wurde. Wie es weiter heißt, wurden möglicherweise Umsatzerlöse für einige Verträge mit Kunden erfasst, obwohl die Umsätze noch nicht realisiert waren."

Doubledown: "Heftig. Falls hier wirklich ein Bilanzbetrug im Raum steht kann das sehr weitreichende Folgen haben, dessen sollte sich jeder bewusst sein. Hier geht es nicht darum, dann ist der Umsatz halt ein Jahr später in den Büchern. Das kann erstens erhebliche Strafen nach sich ziehen und zweitens könnten in einem worst case Szenario Fremdkapitalgeber Kredite kündigen."

Kali174: "Ja, es ist zum Kotzen. Die Frage ist, welche rechtlichen Konsequenzen es geben wird, falls die Anschuldigungen der verfrühten Umsatzlegung stimmen sollten. Der Abgang des CFO hatte wohl nicht nur damit zu tun, dass die Prognosen mehrmals daneben gelegen haben. Aber die aktivistischen Investoren sind sicherlich auch zu früh eingestiegen. Und die Shortseller wussten, jedenfalls ein großer Teil von denen, Bescheid."

Jameswade10: "Ich frage mich, wie es sein kann, dass einzelne Marktteilnehmer scheinbar schon weit vorher an solche brisanten Infos gekommen sind. Die hohe Shortquote ergibt im Nachhinein nun Sinn."

Flymetothemoon: "Die Bafin ist Teil des Problems. Die Shortquote lag letzte Woche mit 10.38% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (3.96%). Bin gespannt, ob die BaFin endlich einmal aufwacht und die offensichtlichen Insidergeschäfte überprüft. Aber nach der Schlamperei und Vertuschung bei Wirecard ist klar, dass die Bafin ein massiver Teil des Problems ist, statt Teil der Lösung."

Seven77seven77: "Nicht der Markt ist panisch sondern mit Macht durch shorties nach unten getrieben .. Wenn sich soviel Shortis so platzieren kann mir niemand sagen das hier keine Infos bekannt waren. Das sollte man mal überprüfen und nicht nur den Jahresabschluss.. Das was kommen kann habe ich eingepreist aber in der Intensität nicht.

Invest63: Lächerlich--falsch gebucht--10 Millionen----und die Aktie bricht um 40% ein --bei 2 Milliarden Umsatz.. Und was werden die 10 Millionen dann jetzt in 2025 gebucht und die Prognose muss in 2025 erhöht werden ?

Aber..man sieht was Panik an der Börse kurzfristig bewirken kann..Hirn aus..und aus Angst schmeissen...massig verdient haben die Insider die die letzten tag short gegangen sind....hier sollte man ermitteln..."

Hartzer1981: "Na, das Problem ist doch, dass Gerresheimer eh schon mit KGV>20 vollkommen überbewertet war. Da muss eben alles passen, damit das gerechtfertigt ist. Lug und Betrug gehören dazu nicht, sondern führen zu Vertrauensverlust. Auch jetzt ist sie immer noch vollkommen überbewertet. Ich tippe mal, dass es in den nächsten Tagen noch viel viel weiter runtergeht. 22 EUR und KGV 10 auf das 25 EPS sollten möglich und gerechtfertigt sein. da kann man dann einsteigen. Ansosnten Finger weg von so einer Lügenbude."

Professordeluxe: "Der eigentliche Skandal ist doch, dass die Bafin in ihrer Meldung zwar erwähnt, dass es den Umsatz des GJ24 betrifft, also 2,038 Mrd. Euro, aber völlig außen vor lässt, dass lediglich eine Summe im niedrigen zweistelligen Mio.bereich überhaupt vermeintlich tangiert ist, also quasi die 38 Mio. Euro von den 2,038 Mrd. Euro.

Wenn man die Bafin-Meldung liest, denkt man, die Welt geht unter. Entsprechend rauschte der Kurs über 30 Prozent zunächst runter. Hätte man seriös den betroffenen Prüfungsanteil ins Verhältnis gesetzt, so wie es Gerresheimer dann später in der Stellungnahme tat, wäre dieser extreme Dip erst gar nicht entstanden. Freuen tun sich darüber nun die Shortseller, die sich jetzt fantastisch eindecken konnten und evtl. auch institutionelle Investoren, die ihren Stimmrechtsanteil nun aufstocken werden. Die nächsten Tagen sollte es diesbzgl. einige Meldungen geben. Der Handelsumsatz ist historisch hoch und dürfte bei über 15 Prozent des Grundkapitals bis Handelsschluss liegen. Vielleicht auch höher.

Der Tipp an die Bafin kann eigentlich theoretisch nur von jemandem kommen, der bei der Due-Dilligence-Prüfung mit beteiligt war, sollte man meinen. Denn bei Durchsicht des GBs fällt das nicht auf, da stehen solche Details nicht drin."

darauf RealJoker: "Fängt schon an mit der Täter-Opfer-Umkehr. Der eigentliche Skandal ist, dass Gerresheimer wahrscheinlich bei der Bilanz geschummelt hat. Auf die Höhe kommt es nicht an. Auch, weil überhaupt nicht klar ist, welche Auswirkungen das auf das EBITDA haben wird."

darauf Cyberkunde: "Naja, aus meinem Verständnis heraus, werden nur die "geparkten" Gelder anders abgegrenzt und 2025 zugeordnet. Es ist ja kein Geld verschwunden. ;-) Eigentlich über 2 Jahre hinweg betrachtet, eine mehr oder weniger neutrale Sache.

Was aber Fakt ist: Das ganze Thema hat mal wieder - nach vier Prognoseanpassungen - Vertrauen gekostet.

Fragen: Wie will GERRESHEIMER dieser Vertrauen in den kommenden Jahren überhaupt wieder so aufbauen, dass man mit der (zukünftigen) Peer Group in der Bewertung auf eine Ebene kommt. Stört diese "kleine" Geschichte vielleicht auch den Verkaufsprozess inkl. Bewertung für Moulded Glass?

Vielleicht ergibt sich daraus auch ein ganz guter Twist für uns Aktionäre - auch vor dem Hintergrund, dass AOC weiter aufgestockt hat: Ist ein Gesamtverkauf jetzt wieder wahrscheinlicher geworden?

Zu AOC: die letzte Stimmmitteilung ist vom 19.09.... was ich im Hinterkopf habe, was auch mit dem hohen Volumen zu tun haben könnte: Die hatten sich ja auch nach unten abgesichert, ggf. sind hier Verkäufe seitens AOC erfolgt, weil hier diverse barriers erreicht wurden?"

darauf professordeluxe: "Die beste Entwicklung wäre es für Gerresheimer, wenn man abseits der Börse die Transformation weiter vorantreibt. Also in den Händen von Private-Equity und fern von Quartalsberichten und dem ständigen Druck, "liefern" zu müssen. Dann könnte man auch die Themen Margensteigerung, Kostensenkungsprogramm und weitere Portfoliooptimierungen in Ruhe angehen. Abseits des gläsernen Blicks der Börsenwelt. Auch mit dem Verkauf von Moulded Glass könnte man sich somit mehr Zeit nehmen. Gerresheimer täte gut daran, sich in Profihand zu begeben. Alleine scheinen sie es nicht gestemmt zu bekommen.

Kurzum, Gerresheimer sollte die abgebrochenen Gespräche mit Private-Equity wieder aufnehmen und sich übernehmen lassen."

Huta: "Ich denke, es sind sich alle einig, dass der Vertrauensschaden bei der Gerresheimer deutlich stärker ausgeprägt ist als der tatsächliche Schaden. Man hat ja offenbar "nur" Umsätze verschoben und nicht erfunden. Diese Bilanzmanipulation trifft insofern auf fruchtbaren Boden als der Vorstand davon unabhängig zuletzt auch schon keine gute Figur gemacht hat. Wer ein paar Tage vor der HV die Dividende streicht, wer ganz offensichtlich die Due Dilligence bei einer Unternehmensübernahme verpatzt, wer ständig seine eigenen Prognosen verfehlt, dem fehlt dann auch noch eine Untersuchung durch die BaFin.

Es ist mMn im Moment auch müßig über mögliche KGVs 2027 oder noch weiter in der Zukunft zu spekulieren. Gerresheimer wird sich mMn in Teilen neu erfinden und wieder das solide und seriöse Unternehmen werden müssen, dass es mal war. Und das beinhaltet für mich eine personelle Neuaufstellung im Vorstand und sehr viel aufmerksamere Aufsichtsräte und womöglich auch einen neuen WP. Ich persönlich denke dabei sicher nicht an einen stärkeren Einfluss der bei Gerresheimer befindlichen Heuschrecken (vielleicht sind die ja auch ausgestoppt worden ). Ich glaube es wäre für eine nachhaltige Neuausrichtung jetzt absolutes Gift, wenn irgendwelche "Investoren" in dieser Lage noch versuchen würden, alles zu Geld zu machen, was geht (z.B. das Unternehmen zu portionieren und zu verkaufen). Sobald Gerresheimer sich strategisch neu aufgestellt hat, muss man schauen, wie das alles sich zahlenmäßig darstellt. Es ist ja müßig, sich jetzt über mögliche Höhen von Zinszahlungen zu unterhalten, wenn Gerresheimer durch einen angedachten Verkauf von Moulded Glas einen nicht unwesentlichen Teil der Schulden bedienen könnte.

Fakt bleibt aber, dass die Gerresheimer über viele lange Jahre recht gut funktioniert und deshalb auch Kurse um die 100 Euro hatte. Mag sein, dass der ein oder andere ausschließlich renditeorientierte Anleger das immer schon als ungenügend empfunden hat - aber ich bleibe dabei, dass, wenn man sich an einem Unternehmen beteiligt, eben nicht ausschließlich die Maximalrendite entscheidend sein kann. Mir jedenfalls würden Kurse um die 100 Euro absolut reichen - und ich möchte mir die Chance auf diesen Kurs auch nicht durch irgendwelche Übernehmer, die für 60 Euro zum Zuge kommen wollen, um die 40 Euro Differenz zu absolut wieder möglichen Kursen selber einzukassieren.

Letztlich muss das jeder selber wissen. Einen trotz allem erträglichen Tag wünsche ich."

Fp025: "Jetzt wird mir auch langsam klar, warum Warburg, KPS und Konsorten den Laden nicht übernehmen wollten: Buchhaltungswerk war, zumindest in Teilen, vielleicht etwas "intransparent"..."

Huta: "Ich verstehe das Gebettele um eine Übernahme nicht. Gerresheimer hat sich erstens mit der Bormioli-Übernahme offensichtlich verspekuliert. Und zweitens hat das Management in der Folge immer mehr Vertrauen verspielt. Davor stand Gerresheimer relativ gut da und der Aktienkurs war bei ca. 100 Euro, weil der Markt das Unternehmen für solide (siehe Threadtitel) und aussichtsreich in seinem Markt angesehen hat.

Aus meiner Sicht bedarf es jetzt eines neuen Vorstands, denn der alte hat das Vertrauen der Märkte wirklich verspielt. Ein neuer Vorstand muss dann eine Bestandsaufnahme machen (gibt's da noch andere aufzuarbeitende Sachverhalte im Unternehmen) und danach eine nachvollziehbare und glaubwürdige Strategie aufsetzen, die das Unternehmen aus den Schlagzeilen bringt.

Warum muss das Unternehmen dafür von der Börse genommen werden. Was ist so falsch darin, diese Maßnahmen transparent für die Öffentlichkeit zu vollziehen.

Der Ruf nach einer Übernahme liegt mMn nur darin begründet, dass versucht wird, eigene Verluste zu reduzieren. Kann man ja machen wollen. Aber wenn jemand so wie ich langfristig in ein Unternehmen investieren möchte, ist das absolut nix. Warum soll ich irgendeinem PE Unternehmen meine Aktien ausgerechnet in der schlechtesten Börsensituation seit langem für dann eben notwendigerweise relativ wenig Geld verkaufen und diesem PE dann die Chance einräumen in ein paar Jahren groß abzukassieren? Und dass man Im Licht der Öffentlichkeit vielleicht vor der ein oder anderen Grausamkeit zur reinen Renditeoptimierung zurückschrecken könnte, finde ich gut. Wenn man nix zu verbergen hat, muss man auch Transparenz nicht scheuen - meine Meinung!"

Professordeluxe: "Man sollte meinen, die BaFin ist noch dem Wirecard-Desaster nicht nur aufmerksamer, sondern auch sensibler geworden. Zumindest letzteres haben sie gestern in der Art der Kommunikation gänzlich vermissen lassen. Jeder Anleger hatte gestern große Fragezeichen auf der Stirn. Etliche haben die Reißleine gezogen und dadurch auch eine SL-Welle bis 27 ausgelöst. All das hätte verhindert werden können und müssen, denn die BaFin ist nicht dafür da, einen Extra-Dip und "free lunch" für Investoren zu liefern. Und sie ist auch nicht dafür da, dass die Banken jubeln, weil ihre angebotenen KO-Zertifikate durch das Unterschreiten der KO-Schwelle für die Halter wertlos gemacht wurden."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community