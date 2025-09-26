Business Escape Games erhält Sonderpreis bei bei der Verleihung des Rotenburger Wirtschaftspreises 2025 (FOTO)
festlichen Rahmen des Ratssaals des Rathauses von Rotenburg verliehen.
Veranstalter waren die Stadt Rotenburg, das Wirtschaftsforum Rotenburg (RWF) und
die Sparkasse Rotenburg Osterholz. Rund 80 Gäste aus Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft nahmen an dem Event teil, das musikalisch von der Pianistin
Kristina Legostaeva begleitet wurde. Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung
der KHK-Group als Hauptpreisträger sowie die Verleihung des Sonderpreises an
Business Escape Games, gegründet von Tim Heitmann.
Geschäftsführer Tim Heitmann erläutert: "Die Idee, Business Escape Games zu
entwickeln, entstand während der Corona-Pandemie. Die Krise war Ansporn, neue
Wege zu gehen und Lernen mit Unterhaltung zu verbinden. Unsere Spiele fördern
nicht nur Wissenstransfer, sondern stärken auch Teamarbeit und Motivation - ein
innovativer Ansatz, um Unternehmen nachhaltig weiterzuentwickeln."
beeindruckende Unternehmen aus. Die KHK-Group, ein traditionsreiches
Familienunternehmen, überzeugt als international agierender Anbieter von
Drehverschraubungen und hydraulischen Systemen. Business Escape Games bietet
hingegen ein modernes, innovatives Konzept: Durch maßgeschneiderte Escape Games
verbindet das Unternehmen spielerisch Weiterbildung, Onboarding, Recruiting und
Teambuilding. Die Spiele fördern emotionale Lernprozesse, indem sie komplexe
Inhalte durch Rätsel und gemeinsame Problemlösung vermitteln. Namhafte Kunden
wie Lufthansa, UEFA und Telekom profitieren bereits von dieser neuartigen Form
der Wissensvermittlung.
Tim Heitmann betont die besondere soziale Verantwortung seines Unternehmens, das
auch gesellschaftlich relevante Themen aufgreift, etwa mit einem Spiel zum Thema
Gewalt gegen Frauen, das im Rahmen der Orange Days vorgestellt wird. "Wir wollen
mit Bescape den Markt für Serious Escape Games in Deutschland und Europa
anführen und auch kleineren Unternehmen Zugang zu hochwertigen, spielerischen
Schulungstools ermöglichen. Nachhaltiger Wissenstransfer und Mitarbeiterbindung
stehen dabei im Vordergrund. Gleichzeitig sehen wir unsere Rolle darin, durch
gesellschaftliches Engagement positive Impulse zu setzen", fasst Tim Heitmann
zusammen.
Die Rotenburger Wirtschaftspreise 2025 spiegeln die herausragende Vielfalt und
Stärke der lokalen Unternehmenslandschaft wider. Mit der KHK-Group als
Leuchtturm der technischen Präzision und Innovation sowie Business Escape Games
als Vorreiter für kreative Lernkonzepte steht Rotenburgs Wirtschaft für einen
gelungenen Mix aus Tradition und zukunftsweisendem Denken, regionaler
Verbundenheit und globalem Handeln. Das Event bot darüber hinaus vielfältige
Möglichkeiten zum Netzwerken bei kulinarischer Begleitung und musikalischer
Untermalung, wodurch die Veranstaltung nicht nur Preise, sondern auch wertvolle
Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung der Region setzte.
Weitere Informationen unter: https://bescape.de/
Pressekontakt:
Tim Heitmann
Business Escape Games
E-Mail: mailto:talk2@business-escape-games.de
Webseite: https://bescape.de/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179602/6125978
OTS: Business Escape Games
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die bekommen den Hals nicht voll. Alle schön absahnen solange es geht. Ich denke da muss mal eine härtere Gangart eingeschlagen werden..
Ja richtig. Warum handelt man auch Tarifverträge aus? Wenn sich eine der beiden Parteien nicht daran halten muss. Und gerade eine,die ohnehin so wenig verdient.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Piloten sind ja schließlich eine Berufsgruppe die bekanntlich in Deutschland am Hungertuch nagen muss. Mit einem Pilotengehalt von ca.7000€ und Spitzengehältern für zB. einen Flugkapitän von über 20,000€ im Monat.
Letztes Jahr wurde mir mal pauschalierung vorgeworfen, weil ich schrieb, dauernd diese Streiks. Und siehe da, wir haben schon wieder einen vor der Tür.