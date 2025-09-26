    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    Business Escape Games erhält Sonderpreis bei bei der Verleihung des Rotenburger Wirtschaftspreises 2025 (FOTO)

    Rotenburg (ots) - Die Rotenburger Wirtschaftspreise 2025 wurden am 9. März im
    festlichen Rahmen des Ratssaals des Rathauses von Rotenburg verliehen.
    Veranstalter waren die Stadt Rotenburg, das Wirtschaftsforum Rotenburg (RWF) und
    die Sparkasse Rotenburg Osterholz. Rund 80 Gäste aus Politik, Wirtschaft und
    Gesellschaft nahmen an dem Event teil, das musikalisch von der Pianistin
    Kristina Legostaeva begleitet wurde. Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung
    der KHK-Group als Hauptpreisträger sowie die Verleihung des Sonderpreises an
    Business Escape Games, gegründet von Tim Heitmann.

    Geschäftsführer Tim Heitmann erläutert: "Die Idee, Business Escape Games zu
    entwickeln, entstand während der Corona-Pandemie. Die Krise war Ansporn, neue
    Wege zu gehen und Lernen mit Unterhaltung zu verbinden. Unsere Spiele fördern
    nicht nur Wissenstransfer, sondern stärken auch Teamarbeit und Motivation - ein
    innovativer Ansatz, um Unternehmen nachhaltig weiterzuentwickeln."

    Die Preisverleihung zeichnete zwei unterschiedliche, aber gleichermaßen
    beeindruckende Unternehmen aus. Die KHK-Group, ein traditionsreiches
    Familienunternehmen, überzeugt als international agierender Anbieter von
    Drehverschraubungen und hydraulischen Systemen. Business Escape Games bietet
    hingegen ein modernes, innovatives Konzept: Durch maßgeschneiderte Escape Games
    verbindet das Unternehmen spielerisch Weiterbildung, Onboarding, Recruiting und
    Teambuilding. Die Spiele fördern emotionale Lernprozesse, indem sie komplexe
    Inhalte durch Rätsel und gemeinsame Problemlösung vermitteln. Namhafte Kunden
    wie Lufthansa, UEFA und Telekom profitieren bereits von dieser neuartigen Form
    der Wissensvermittlung.

    Tim Heitmann betont die besondere soziale Verantwortung seines Unternehmens, das
    auch gesellschaftlich relevante Themen aufgreift, etwa mit einem Spiel zum Thema
    Gewalt gegen Frauen, das im Rahmen der Orange Days vorgestellt wird. "Wir wollen
    mit Bescape den Markt für Serious Escape Games in Deutschland und Europa
    anführen und auch kleineren Unternehmen Zugang zu hochwertigen, spielerischen
    Schulungstools ermöglichen. Nachhaltiger Wissenstransfer und Mitarbeiterbindung
    stehen dabei im Vordergrund. Gleichzeitig sehen wir unsere Rolle darin, durch
    gesellschaftliches Engagement positive Impulse zu setzen", fasst Tim Heitmann
    zusammen.

    Die Rotenburger Wirtschaftspreise 2025 spiegeln die herausragende Vielfalt und
    Stärke der lokalen Unternehmenslandschaft wider. Mit der KHK-Group als
    Leuchtturm der technischen Präzision und Innovation sowie Business Escape Games
    als Vorreiter für kreative Lernkonzepte steht Rotenburgs Wirtschaft für einen
    gelungenen Mix aus Tradition und zukunftsweisendem Denken, regionaler
    Verbundenheit und globalem Handeln. Das Event bot darüber hinaus vielfältige
    Möglichkeiten zum Netzwerken bei kulinarischer Begleitung und musikalischer
    Untermalung, wodurch die Veranstaltung nicht nur Preise, sondern auch wertvolle
    Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung der Region setzte.

    Weitere Informationen unter: https://bescape.de/

    Pressekontakt:

    Tim Heitmann
    Business Escape Games
    E-Mail: mailto:talk2@business-escape-games.de
    Webseite: https://bescape.de/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179602/6125978
    OTS: Business Escape Games


    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
