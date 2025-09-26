    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKontron AktievorwärtsNachrichten zu Kontron
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kontron und Exein starten strategische Partnerschaft für mehr digitale Sicherheit

    Linz, Österreich/Rom, Italien (ots) -

    - Die Produkte KontronOS und KontronAIShield werden künftig mit Exeins
    KI-gestützter Runtime-Security ausgestattet
    - Die Partnerschaft stärkt den Schutz von Tausenden Kunden weltweit in
    Schlüsselbranchen wie Energie, Gesundheitswesen, Automobilindustrie und
    kritischer Infrastruktur
    - Die Zusammenarbeit stärkt die europäische Cybersecurity-Sicherheitslandschaft,
    bietet Echtzeitschutz für Geräte und gewährleistet die Einhaltung von
    Richtlinien wie RED 3.3 (Radio Equipment Directive) und dem bevorstehenden EU
    Cyber Resilience Act

    Kontron (https://www.kontron.com/en) , ein weltweit führender Anbieter von
    Internet-of-Things (IoT)/Embedded Computing Technology (ECT), und Exein
    (https://www.exein.io/) , der größte Anbieter für Embedded Runtime-Security,
    geben heute ihre strategische Partnerschaft bekannt. Exeins KI-basierte
    Cybersecurity-Lösung wird künftig fester Bestandteil von KontronOS und
    KontronAIShield.

    Damit erhalten Kunden in kritischen Branchen wie Energie, Gesundheitswesen,
    Automobilindustrie und Infrastruktur Zugang zu einem Security-Framework, das
    Angriffe in Echtzeit direkt auf den Geräten erkennt und abwehrt. Gleichzeitig
    unterstützt die Lösung die Einhaltung regulatorischer Vorgaben wie der RED 3.3
    und des EU Cyber Resilience Act.

    Durch die Integration profitieren derzeit mehr als 3.000 Kunden von Kontron in
    über 20 Ländern.

    Technischer Vorteil

    Die Integration von Exeins Technologie bedeutet, dass Sicherheitsfunktionen tief
    in die Geräte eingebettet sind - ohne externe Agenten oder zusätzliche Tools
    verwenden zu müssen. KI-gestützte Modelle überwachen Prozesse direkt in der
    Runtime-Umgebung und erkennen Anomalien sofort.

    Europäische Cybersecurity bei wachsenden Bedrohungen

    Exeins Technologie wird damit zu einem Standard-Sicherheitsfeature von
    KontronOS, einem besonders sicheren, gehärteten Linux®-basierten Betriebssystem
    für Edge-Geräte, sowie von KontronAIShield, einer KI-gestützten
    Cybersecurity-Lösung. Dadurch erweitert Kontron sein Portfolio um einen
    leistungsstarken, KI-basierten Echtzeitschutz gegen die ständig wachsenden
    Cyberbedrohungen. Laut im Juli 2025 veröffentlichten Daten (https://blog.checkpo
    int.com/research/global-cyber-attacks-surge-21-in-q2-2025-europe-experiences-the
    -highest-increase-of-all-regions/) stiegen Cyberangriffe weltweit im zweiten
    Quartal um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr; Europa verzeichnete mit einem
    Anstieg von 22 Prozent die stärkste Zunahme aller Regionen.

    Die Partnerschaft markiert einen bedeutenden Meilenstein für die europäische
    Cybersecurity-Landschaft: Zwei führende Innovatoren bündeln ihre Kräfte, um den
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 27,34 auf Tradegate (26. September 2025, 13:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um +0,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,75 Mrd..

    Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -1,53 %/+2,12 % bedeutet.

    Seite 1 von 2 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Kontron - A0X9EJ - AT0000A0E9W5

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kontron. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kontron und Exein starten strategische Partnerschaft für mehr digitale Sicherheit - Die Produkte KontronOS und KontronAIShield werden künftig mit Exeins KI-gestützter Runtime-Security ausgestattet - Die Partnerschaft stärkt den Schutz von Tausenden Kunden weltweit in Schlüsselbranchen wie Energie, Gesundheitswesen, …