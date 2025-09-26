Kontron und Exein starten strategische Partnerschaft für mehr digitale Sicherheit
- Die Produkte KontronOS und KontronAIShield werden künftig mit Exeins
KI-gestützter Runtime-Security ausgestattet
- Die Partnerschaft stärkt den Schutz von Tausenden Kunden weltweit in
Schlüsselbranchen wie Energie, Gesundheitswesen, Automobilindustrie und
kritischer Infrastruktur
- Die Zusammenarbeit stärkt die europäische Cybersecurity-Sicherheitslandschaft,
bietet Echtzeitschutz für Geräte und gewährleistet die Einhaltung von
Richtlinien wie RED 3.3 (Radio Equipment Directive) und dem bevorstehenden EU
Cyber Resilience Act
Kontron (https://www.kontron.com/en) , ein weltweit führender Anbieter von
Internet-of-Things (IoT)/Embedded Computing Technology (ECT), und Exein
(https://www.exein.io/) , der größte Anbieter für Embedded Runtime-Security,
geben heute ihre strategische Partnerschaft bekannt. Exeins KI-basierte
Cybersecurity-Lösung wird künftig fester Bestandteil von KontronOS und
KontronAIShield.
Damit erhalten Kunden in kritischen Branchen wie Energie, Gesundheitswesen,
Automobilindustrie und Infrastruktur Zugang zu einem Security-Framework, das
Angriffe in Echtzeit direkt auf den Geräten erkennt und abwehrt. Gleichzeitig
unterstützt die Lösung die Einhaltung regulatorischer Vorgaben wie der RED 3.3
und des EU Cyber Resilience Act.
Durch die Integration profitieren derzeit mehr als 3.000 Kunden von Kontron in
über 20 Ländern.
Technischer Vorteil
Die Integration von Exeins Technologie bedeutet, dass Sicherheitsfunktionen tief
in die Geräte eingebettet sind - ohne externe Agenten oder zusätzliche Tools
verwenden zu müssen. KI-gestützte Modelle überwachen Prozesse direkt in der
Runtime-Umgebung und erkennen Anomalien sofort.
Europäische Cybersecurity bei wachsenden Bedrohungen
Exeins Technologie wird damit zu einem Standard-Sicherheitsfeature von
KontronOS, einem besonders sicheren, gehärteten Linux®-basierten Betriebssystem
für Edge-Geräte, sowie von KontronAIShield, einer KI-gestützten
Cybersecurity-Lösung. Dadurch erweitert Kontron sein Portfolio um einen
leistungsstarken, KI-basierten Echtzeitschutz gegen die ständig wachsenden
Cyberbedrohungen. Laut im Juli 2025 veröffentlichten Daten (https://blog.checkpo
int.com/research/global-cyber-attacks-surge-21-in-q2-2025-europe-experiences-the
-highest-increase-of-all-regions/) stiegen Cyberangriffe weltweit im zweiten
Quartal um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr; Europa verzeichnete mit einem
Anstieg von 22 Prozent die stärkste Zunahme aller Regionen.
Die Partnerschaft markiert einen bedeutenden Meilenstein für die europäische
Cybersecurity-Landschaft: Zwei führende Innovatoren bündeln ihre Kräfte, um den
