Kontron und Exein starten strategische Partnerschaft für mehr digitale Sicherheit

Linz, Österreich/Rom, Italien (ots) -- Die Produkte KontronOS und KontronAIShield werden künftig mit ExeinsKI-gestützter Runtime-Security ausgestattet- Die Partnerschaft stärkt den Schutz von Tausenden Kunden weltweit inSchlüsselbranchen wie Energie, Gesundheitswesen, Automobilindustrie undkritischer Infrastruktur- Die Zusammenarbeit stärkt die europäische Cybersecurity-Sicherheitslandschaft,bietet Echtzeitschutz für Geräte und gewährleistet die Einhaltung vonRichtlinien wie RED 3.3 (Radio Equipment Directive) und dem bevorstehenden EUCyber Resilience ActKontron (https://www.kontron.com/en) , ein weltweit führender Anbieter vonInternet-of-Things (IoT)/Embedded Computing Technology (ECT), und Exein(https://www.exein.io/) , der größte Anbieter für Embedded Runtime-Security,geben heute ihre strategische Partnerschaft bekannt. Exeins KI-basierteCybersecurity-Lösung wird künftig fester Bestandteil von KontronOS undKontronAIShield.Damit erhalten Kunden in kritischen Branchen wie Energie, Gesundheitswesen,Automobilindustrie und Infrastruktur Zugang zu einem Security-Framework, dasAngriffe in Echtzeit direkt auf den Geräten erkennt und abwehrt. Gleichzeitigunterstützt die Lösung die Einhaltung regulatorischer Vorgaben wie der RED 3.3und des EU Cyber Resilience Act.Durch die Integration profitieren derzeit mehr als 3.000 Kunden von Kontron inüber 20 Ländern.Technischer VorteilDie Integration von Exeins Technologie bedeutet, dass Sicherheitsfunktionen tiefin die Geräte eingebettet sind - ohne externe Agenten oder zusätzliche Toolsverwenden zu müssen. KI-gestützte Modelle überwachen Prozesse direkt in derRuntime-Umgebung und erkennen Anomalien sofort.Europäische Cybersecurity bei wachsenden BedrohungenExeins Technologie wird damit zu einem Standard-Sicherheitsfeature vonKontronOS, einem besonders sicheren, gehärteten Linux®-basierten Betriebssystemfür Edge-Geräte, sowie von KontronAIShield, einer KI-gestütztenCybersecurity-Lösung. Dadurch erweitert Kontron sein Portfolio um einenleistungsstarken, KI-basierten Echtzeitschutz gegen die ständig wachsendenCyberbedrohungen. Laut im Juli 2025 veröffentlichten Daten (https://blog.checkpoint.com/research/global-cyber-attacks-surge-21-in-q2-2025-europe-experiences-the-highest-increase-of-all-regions/) stiegen Cyberangriffe weltweit im zweitenQuartal um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr; Europa verzeichnete mit einemAnstieg von 22 Prozent die stärkste Zunahme aller Regionen.Die Partnerschaft markiert einen bedeutenden Meilenstein für die europäischeCybersecurity-Landschaft: Zwei führende Innovatoren bündeln ihre Kräfte, um den