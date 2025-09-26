NextGen Digital Platforms Inc. erwirbt 300 TAO-Token und nutzt diese für Staking bei einem der führenden Validator RoundTable21

Vancouver, BC – 26. September 2025 – NextGen Digital Platforms Inc. („NextGen“ oder das “Unternehmen”) (CSE:NXT – WKN:A40KLQ), eine Fintech-Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das traditionelle Kapitalmärkte mit Web3-Infrastruktur verbindet, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen 444 TAO-Token, den nativen digitalen Vermögenswert des Bittensor-Netzwerks, für einen Gesamtpreis von ca. 134.177 USD zu einem Durchschnittspreis von ca. 302 USD pro Token erworben hat. Die Token werden bei RoundTable21, einem der führenden Validatoren von Bittensor, gestaked.

Dieser erste Kauf generiert wiederkehrende Echtzeit-Einnahmen und unterstützt gleichzeitig direkt die Sicherheit und Leistung des Bittensor-Ökosystems.

„Wir freuen uns sehr, unsere Strategie, wie in unserer Ankündigung vom 20. Juli 2025 dargelegt, in die Tat umzusetzen. Dieser Meilenstein markiert den Beginn einer tieferen Integration von NextGen in das Bittensor-Ökosystem und spiegelt unser Engagement wider, das Unternehmen an die Spitze der dezentralen KI und des Hochleistungsrechnens zu bringen. Durch die aktive Teilnahme am Netzwerk durch Token-Staking und Validator-Partnerschaften unternehmen wir konkrete Schritte, um neue Möglichkeiten für Wachstum und langfristige Wertschöpfung zu erschließen“, sagte Matthew Priebe, Chief Executive Officer von NextGen. „Stellen Sie sich Bittensor wie einen globalen KI-Wettbewerb vor: Miner sind die Wettbewerber, die KI-Ergebnisse erstellen, und Validatoren wie RoundTable21 sind die Richter. Indem wir unsere TAO bei einem leistungsstarken Richter staken, verdienen wir Echtzeit-Belohnungen und tragen gleichzeitig direkt zum Wachstum und zur Integrität des Netzwerks bei. Dies ist eine Live-Einnahmequelle, die mit unserer Strategie zum Aufbau einer regulierten, umsatzorientierten digitalen Infrastruktur im Einklang steht.“

Strategische Bedeutung für NextGen

Diese Transaktion ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von NextGen, eine Brücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und der aufstrebenden Welt der dezentralisierten KI und digitalen Netzwerke zu schlagen. Durch das sofortige Staking seiner TAO:

• diversifiziert das Unternehmen seine Einnahmequellen mit einer skalierbaren, infrastrukturbasierten Einkommensquelle.