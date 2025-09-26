Alset AI unterzeichnet Vereinbarung mit international tätigem KI-Infrastrukturunternehmen

Die Vereinbarung stärkt Alset bei seinen Aktivitäten zur Förderung moderner KI-Infrastrukturlösungen, bei der Steigerung des Umsatzwachstums und beim Ausbau globaler Geschäftschancen für seine Vorzeigeplattform Lyken.AI

VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / 26. September 2025 – Alset AI Ventures Inc. (TSXV:GPUS) (OTC:GPUSF) (FWB:1R6, WKN:A40M0J) („Alset AI“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz („KI“), das durch strategische Investitionen und Cloud-Computing-Lösungen Innovationen vorantreibt, freut sich bekannt zu geben, dass es am 25. September 2025 eine Referral-Vereinbarung (die „Vereinbarung“) mit einem führenden, börsennotierten und international tätigen KI-Infrastrukturunternehmen (der „Referee“) abgeschlossen hat.

Die Vereinbarung macht Alset AI offiziell zum Referenzpartner und versetzt das Unternehmen in die Lage, potenzielle Kunden mit größerem Bedarf an den Referee weiterzuvermitteln. Darüber hinaus erwarten sich Alset AI und sein Vorzeigeprodukt, die Cloud-Service-Provider-Plattform Lyken.AI („Lyken“), durch den Zugriff auf das gesamte Spektrum von Produkten, Dienstleistungen und Ressourcen des Referees eine erhebliche Stärkung des Lyken-Netzwerks.

Dank dieser Zusammenarbeit kann Alset AI sein Lieferanten-Ökosystem – einen zentralen Pfeiler seiner langfristigen Wachstumsstrategie – entscheidend erweitern und seine bestehenden Lieferanten- und Technologiebeziehungen komplementieren. Durch die Einbindung eines international führenden Anbieters von KI-Infrastruktur in sein Lieferanten-Netzwerk erwartet sich Alset AI folgende Vorteile:

- Stärkung der Kompetenzen von Lyken, seine bestehenden kommerziellen Pipelines zu bedienen;

- Einführung neuer Funktionen, die Lyken für große Unternehmen und institutionelle Kunden noch attraktiver machen;

- Bereitstellung erstklassiger Infrastrukturressourcen für kanadische und internationale Kunden.

Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung wird Alset AI qualifizierte Leads für den Referee ermitteln und sowohl bei Pre-Sale-Transaktionen als auch bei abschließenden Kauftransaktionen mit den vom Referee akzeptierten Leads (jeweils ein „Kunde“) unterstützend tätig sein. Der Referee vergütet Alset AI für abgeschlossene Verkaufstransaktionen auf Grundlage eines prozentualen Anteils am Erlös, der im Zusammenhang mit den von jedem Kunden erbrachten Dienstleistungen erzielt wird. Die Vereinbarung bleibt auf unbestimmte Zeit in Kraft, es sei denn, (i) sie wird automatisch beendet, wenn Alset AI dem Referee zwölf (12) Monate in Folge keinen potenziellen Kundenkontakt vermittelt, oder (ii) entweder Alset AI oder der Referee beenden die Vereinbarung mit einer Frist von 45 Tagen in schriftlicher Form.