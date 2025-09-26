Diginex enthüllt neue Akquisitionsstrategie – Jetzt mehr erfahren!
Diginex Limited setzt auf Wachstum und Innovation: Der Anbieter von nachhaltigen RegTech-Lösungen erweitert sein Portfolio durch strategische Übernahmen und Investitionen.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Diginex Limited, ein Anbieter von nachhaltigen RegTech-Lösungen, hat eine Vereinbarung zur vollständigen Übernahme von Matter DK ApS, einem ESG-Datenunternehmen, unterzeichnet.
- Die Übernahme von Matter wird durch die Ausgabe von Diginex-Stammaktien im Wert von 13 Mio. USD finanziert, mit einer zusätzlichen Aktienzuteilung an die Geschäftsleitung von Matter im Wert von 2,5 Mio. USD.
- Diginex plant den Erwerb von Resulticks Group Companies Pte Limited, einem Anbieter von Omnichannel-Kundenbindungsplattformen, mit einer Bewertung von 2 Mrd. USD, zahlbar in Aktien und Barzahlungen.
- Eine nicht bindende Absichtserklärung wurde zum Erwerb von IDRRA Cyber Security Ltd („Findings“) unterzeichnet, einem Unternehmen, das Lösungen für die Überwachung von Lieferkettenrisiken bietet, mit einem Gesamtbetrag von bis zu 305 Mio. USD.
- Diginex hat Matter einen Vorschuss von 500.000 Euro zur Finanzierung des Working-Capital-Bedarfs gewährt, während Resulticks einen Vorschuss von 8 Mio. USD erhalten hat, der am 30. September 2025 rückzahlbar ist.
- Diginex nutzt Technologien wie Blockchain, KI und maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Optimierung der Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu unterstützen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Diginex ist am 29.09.2025.
Der Kurs von Diginex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,470EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,04 % im Plus.
+11,63 %
+26,52 %
+93,76 %
+115,51 %
+101,81 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte