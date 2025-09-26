    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Gebäudesanierung kann bis zu 3,4 Prozent Wachstum bringen / Ohne Investitionen drohen Arbeitsplatzverluste

    Berlin (ots) - Energetische Gebäudesanierung könnte Deutschlands Wirtschaft
    entscheidend aus der Wachstumsflaute führen. Neue Berechnungen der Prognos AG im
    Auftrag der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz (DENEFF) e. V.
    zeigen: Schon heute hängen 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) an der
    Gebäudesanierung. Mit einer höheren Sanierungsrate wäre mittelfristig ein
    BIP-Zuwachs von bis zu 3,4 Prozent möglich.

    Energetische Sanierung: Rückgrat der Wirtschaft sichert 600.000 Jobs

    Aktuell sichern Investitionen in Gebäudehüllen, Heizungen und Gebäudetechnik
    rund 600.000 Jobs, vor allem im Handwerk, Baugewerbe und innovativen
    Mittelstand. Viele Produkte stammen aus Deutschland oder Europa, die regionale
    Wertschöpfung ist hoch.

    Realistische Perspektive für Wachstum

    Eine Steigerung der Sanierungsrate auf 1,7-1,9 Prozent pro Jahr würde nicht nur
    die Erreichung der Klimaziele ermöglichen, sondern auch zusätzliche Aufträge und
    Einkommen schaffen. Selbst ohne Konsum- und Einkommenseffekte ergibt sich
    bereits ein BIP-Zuwachs von 1,4 Prozent.

    Henning Ellermann, Geschäftsführender Vorstand der DENEFF, betont:

    "Kaum jemand sieht, was in jedem Landkreis bereits heute an regionalen
    Investitionen, Konjunktur und Jobs mit der energetischen Gebäudesanierung
    verbunden ist. Raus aus der wirtschaftlichen und haushaltspolitischen Misere
    kommt Deutschland nur, wenn wir endlich beherzt den Hebel umlegen für diese
    Investitionen."

    Risiken bei politischem Stillstand

    Würde die Gebäudesanierung weiter vernachlässigt, drohten massive
    Wertschöpfungs- und Arbeitsplatzverluste. "Jeder Tag ohne Klarheit kostet Jobs
    und vernichtet Werte. Planungssicherheit und klare Leitplanken sind das A und O.
    Wir reden hier ja nicht über einen Impulskauf im Supermarkt. Wichtige
    Investitionen liegen auf Eis wegen Verunsicherung durch ständige
    Richtungsdiskussionen", so Ellermann.

    Klimaschutz und Resilienz

    Für die Energie- und Klimaziele braucht es nur einen moderaten
    Investitionszuwachs von 11 Prozent, rund 49 Milliarden Euro jährlich. Diese
    Zusatzinvestitionen können häufig mit ohnehin anstehenden Instandhaltungen
    gekoppelt werden und amortisieren sich über Energieeinsparungen und Werterhalt
    der Immobilien. Bis 2045 werden voraussichtlich über 9 Billionen Euro in
    deutsche Gebäude investiert - energetische Sanierungen machen dabei nur einen
    Teil aus, aber den entscheidenden Unterschied.

    Über die DENEFF

    Die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. (DENEFF) ist ein
    unabhängiges, branchenübergreifendes Netzwerk von Vorreiterunternehmen und
    -organisationen, die ökonomisch und politisch für eine ambitionierte und
    effektive Energieeffizienzpolitik eintreten. Mit rund 250 Mitgliedsunternehmen
    ist die DENEFF das führende Energiewendenetzwerk in Deutschland. Weitere
    Informationen finden Sie unter http://www.deneff.org .

