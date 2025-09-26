Gebäudesanierung kann bis zu 3,4 Prozent Wachstum bringen / Ohne Investitionen drohen Arbeitsplatzverluste

Berlin (ots) - Energetische Gebäudesanierung könnte Deutschlands Wirtschaft

entscheidend aus der Wachstumsflaute führen. Neue Berechnungen der Prognos AG im

Auftrag der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz (DENEFF) e. V.

zeigen: Schon heute hängen 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) an der

Gebäudesanierung. Mit einer höheren Sanierungsrate wäre mittelfristig ein

BIP-Zuwachs von bis zu 3,4 Prozent möglich.



Energetische Sanierung: Rückgrat der Wirtschaft sichert 600.000 Jobs





Aktuell sichern Investitionen in Gebäudehüllen, Heizungen und Gebäudetechnik

rund 600.000 Jobs, vor allem im Handwerk, Baugewerbe und innovativen

Mittelstand. Viele Produkte stammen aus Deutschland oder Europa, die regionale

Wertschöpfung ist hoch.



Realistische Perspektive für Wachstum



Eine Steigerung der Sanierungsrate auf 1,7-1,9 Prozent pro Jahr würde nicht nur

die Erreichung der Klimaziele ermöglichen, sondern auch zusätzliche Aufträge und

Einkommen schaffen. Selbst ohne Konsum- und Einkommenseffekte ergibt sich

bereits ein BIP-Zuwachs von 1,4 Prozent.



Henning Ellermann, Geschäftsführender Vorstand der DENEFF, betont:



"Kaum jemand sieht, was in jedem Landkreis bereits heute an regionalen

Investitionen, Konjunktur und Jobs mit der energetischen Gebäudesanierung

verbunden ist. Raus aus der wirtschaftlichen und haushaltspolitischen Misere

kommt Deutschland nur, wenn wir endlich beherzt den Hebel umlegen für diese

Investitionen."



Risiken bei politischem Stillstand



Würde die Gebäudesanierung weiter vernachlässigt, drohten massive

Wertschöpfungs- und Arbeitsplatzverluste. "Jeder Tag ohne Klarheit kostet Jobs

und vernichtet Werte. Planungssicherheit und klare Leitplanken sind das A und O.

Wir reden hier ja nicht über einen Impulskauf im Supermarkt. Wichtige

Investitionen liegen auf Eis wegen Verunsicherung durch ständige

Richtungsdiskussionen", so Ellermann.



Klimaschutz und Resilienz



Für die Energie- und Klimaziele braucht es nur einen moderaten

Investitionszuwachs von 11 Prozent, rund 49 Milliarden Euro jährlich. Diese

Zusatzinvestitionen können häufig mit ohnehin anstehenden Instandhaltungen

gekoppelt werden und amortisieren sich über Energieeinsparungen und Werterhalt

der Immobilien. Bis 2045 werden voraussichtlich über 9 Billionen Euro in

deutsche Gebäude investiert - energetische Sanierungen machen dabei nur einen

Teil aus, aber den entscheidenden Unterschied.



Über die DENEFF



Die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. (DENEFF) ist ein

unabhängiges, branchenübergreifendes Netzwerk von Vorreiterunternehmen und

-organisationen, die ökonomisch und politisch für eine ambitionierte und

effektive Energieeffizienzpolitik eintreten. Mit rund 250 Mitgliedsunternehmen

ist die DENEFF das führende Energiewendenetzwerk in Deutschland. Weitere

Informationen finden Sie unter http://www.deneff.org .



