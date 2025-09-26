Trumps Handelszölle drücken Automobil-Aktien: Große Verluste an der Börse!

Außerdem drohen Einfuhrabgaben von 100 Prozent auf bestimmte Marken- und Patentmedikamente , sofern die Hersteller keine Produktionsstätten in den USA errichten. Trump begründete die Maßnahme mit der "massiven Flut" ausländischer Produkte auf den US-Markt und betonte den Schutz amerikanischer Hersteller.

US-Präsident Donald Trump hat eine neue Welle von Zöllen angekündigt. Ab dem 1. Oktober sollen unter anderem schwere Lastwagen mit 25 Prozent besteuert werden. Diese Maßnahme verschärft die ohnehin angespannte Lage im globalen Automobilsektor.

Börsenreaktionen in Deutschland

Daimler Truck verzeichnete ein Minus von 3,3 Prozent (Stand 13:39 Uhr) und war damit der größte Verlierer im deutschen Leitindex DAX.

Die Aktien von Traton, einer Tochter von Volkswagen, fielen um 2,6 Prozent (Stand 13:37 Uhr):

Analysten der Citi Bank schätzen, dass ein Zollsatz von 25 Prozent auf in Mexiko produzierte Lastwagen Daimler Truck zwischen 700 und 800 Millionen Euro an Gewinn kosten könnte. Laut Citi könnte das Unternehmen jedoch etwa die Hälfte dieser Summe kurzfristig durch Preiserhöhungen auffangen.

Unsicherheiten bei der Umsetzung

Daimler Truck und Traton exportieren aus Europa keine Lkw in die USA, da sie dort eigene Produktionsstandorte sowie Werke in Mexiko unter der Handelsvereinbarung USMCA betreiben. Bernstein-Analysten wiesen jedoch darauf hin, dass nicht klar sei, ob Trumps Ankündigung auch die USMCA-konformen mexikanischen Werke betreffe. "Schließlich ist auch unklar, ob die branchenspezifischen Zölle zusätzlich zu den länderbezogenen Zöllen kommen, obwohl einige Länder, darunter die Europäische Union, Abkommen ausgehandelt haben, die eine doppelte Besteuerung verhindern", erklärten die Analysten.

Brüssel und Washington hatten im Juli vereinbart, dass fast alle Waren aus der EU in die USA einem Basissatz von 15 Prozent unterliegen, darunter auch Autos. Dieser Satz solle nicht auf bestehende Zölle addiert werden.

Gewinner der Situation

Volvo Group, die alle ihre Lkw für den US-Markt in den Vereinigten Staaten produziert, begrüßte die Maßnahme. "Wir unterstützen die Bemühungen der US-Regierung, den vergleichsweise nachteiligen Produktionsstandort in den USA auszugleichen", erklärte das Unternehmen. Die Aktie von Volvo stieg um 2,4 Prozent (Stand 12:52 Uhr).

