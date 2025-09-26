    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsIBEX-35 Index IndexvorwärtsNachrichten zu IBEX-35 Index

    Der iberische Bulle

    Ibex-plosion! Spaniens Börse boomt: Das steckt hinter der 30-Prozent-Rallye

    Spanische Aktien gehören in diesem Jahr zu den Überfliegern. Der IBEX-Index legte bisher um rund 30 Prozent zu – nur China liegt noch davor, die US-Indizes mit ihren KI-Überfliegern konnten nicht mithalten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Spanische Aktien: IBEX-Index +30%, europäischer Spitzenreiter.
    • Wirtschaftswachstum: BIP-Anstieg 2025 bei 2,7%.
    • Unternehmensgewinne: KGV 12,1, weiterhin Aufwärtspotenzial.
    Der iberische Bulle - Ibex-plosion! Spaniens Börse boomt: Das steckt hinter der 30-Prozent-Rallye
    Foto: Luis Soto - ZUMA Press Wire

    Vom Krisenland zum Börsenstar: Während europäische Aktien im laufenden Jahr im Schnitt um etwa 12 Prozent gestiegen sind, profitieren Spanien und Italien von einem klaren Vorsprung gegenüber den Kernmärkten Deutschland und Frankreich.

    In einer neuen Studie heben Barclays-Strategen hervor, dass Spaniens Investmentcase weiterhin überzeugt.

    Grund Nummer eins: Die Wirtschaft wächst schneller als im restlichen Euroraum. Für 2025 wird ein BIP-Anstieg von 2,7 Prozent erwartet, im Vergleich zu 1,3 Prozent im Euroraum. Positive Demografie, Fördermittel aus dem EU-Aufbauprogramm, starker Tourismus und günstige Energiepreise treiben die Dynamik. Auch Produktivität und ausländische Direktinvestitionen legen überdurchschnittlich zu. Politische Risiken bestehen, gelten aber als überschaubar, da die Regierung kaum Anreize hat, das Gleichgewicht zu stören.

    Zweitens verbessert sich Spaniens Fiskalbilanz. Die Staatsverschuldung sinkt, das Defizit dürfte 2026 unter 3 Prozent fallen. S&P kürzte die Kreditrisikoprämie auf A+, der Bono-Bund-Spread liegt auf dem niedrigsten Niveau seit 2010.

    IBEX-35 Index

    +1,27 %
    +0,09 %
    -0,25 %
    +9,88 %
    +27,51 %
    +101,42 %
    +124,78 %
    +61,21 %
    +82,10 %
    ISIN:ES0SI0000005WKN:969223

    Drittens: Unternehmensgewinne bieten Aufwärtspotenzial. Trotz der starken Kursgewinne sind die Bewertungen attraktiv geblieben. Der IBEX handelt aktuell bei einem KGV von 12,1 fach, rund 7 Prozent unter dem historischen Durchschnitt relativ zu MSCI Europe. Barclays erwartet für 2025 und 2026 weiterhin ein robustes Gewinnwachstum im hohen einstelligen Bereich.

    Bank-Aktien treiben den Index – sie stiegen in diesem Jahr um rund 70 Prozent und waren für zwei Drittel des IBEX-Anstiegs verantwortlich. Analysten sehen weiterhin solide Gewinnperspektiven dank schnellerem Kredit- und Einlagenwachstum sowie niedrigen Finanzierungskosten.

    Doch nicht nur Banken bieten Chancen. Spanien entwickelt sich zum europäischen Datenzentrum-Hub, profitiert von günstiger Energie und guter Netz-Infrastruktur. Risiken bleiben beim Netzausbau, die neue Regulierung soll aber den Zugang verbessern und Investitionen fördern. Top-Favoriten der Barclays-Analysten sind Repsol, BBVA, Fluidra, Grifols, Endesa und Redeia.

    Fazit: Trotz der starken Kursgewinne bleibt Spanien nach Meinung der Barclays-Experten für Anleger attraktiv – Wachstumsdynamik, solide Fiskalpolitik und unterbewertete Aktien sorgen für eine überzeugende Kombination, die den IBEX weiter stützen könnte.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
