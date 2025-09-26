    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Technologie-Riese

    381 Aufrufe 381 0 Kommentare 0 Kommentare

    Microsoft: Starkes Wachstum durch KI und Cloud – Morgan Stanley hebt Kursziel an

    Microsoft profitiere von der boomenden KI-Branche und der starken Cloud-Plattform Azure. Morgan Stanley hebt das Kursziel für Microsoft an und sieht weiteres Potenzial für Wachstum.

    Für Sie zusammengefasst
    Technologie-Riese - Microsoft: Starkes Wachstum durch KI und Cloud – Morgan Stanley hebt Kursziel an
    Foto: Thomas Fuller - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Microsoft bleibt auf Erfolgskurs: Das Unternehmen profitiert laut Morgan Stanley zunehmend von der boomenden KI-Branche und seiner starken Position im Cloud-Markt. Die US-Investmentbank hat ihre Kaufempfehlung für die Microsoft-Aktie bestätigt und das Kursziel von 582 auf 625 US-Dollar erhöht. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent, gemessen am Schlusskurs an der Nasdaq von 507,03 US-Dollar am Donnerstag.

    Laut Analyst Keith Weiss werde das Wachstum des Unternehmens durch mehrere Faktoren gestützt, insbesondere durch die fortschreitende Expansion von Microsoft Azure, der Cloud-Plattform des Unternehmens. In einer aktuellen Umfrage gaben 49 Prozent der CIOs an, dass Azure in den nächsten drei Jahren der größte Gewinner bei den IT-Budgets sein werde. Zudem verzeichnete die Plattform ein beeindruckendes Wachstum von 39 Prozent im Jahresvergleich.

    Ein weiteres großes Wachstumspotenzial ergebe sich durch Microsofts Partnerschaften im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Durch die Integration der OpenAI-Modelle, einschließlich der ChatGPT-Technologie, habe sich Microsoft eine Vielzahl neuer kommerzieller Anwendungen erschlossen. Unternehmen aus verschiedenen Branchen hätten ihre Softwarelösungen mit der KI von OpenAI kombiniert, wodurch sich Microsoft einen Wettbewerbsvorteil verschafft habe. "KI-Anwendungen werden künftig einen größeren Anteil der Cloud-Ausgaben ausmachen, was Microsofts Azure-Plattform zugutekommt", erklärt Weiss.

    Microsoft sei besonders gut aufgestellt, um von diesem Trend zu profitieren. Im Gegensatz zu Amazon, das auch im Einzelhandel, Gesundheitswesen und anderen Sektoren tätig ist, biete Microsoft als neutraler Anbieter im Cloud-Markt eine breitere Palette an Dienstleistungen. Dies verschaffe dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, da viele Firmen ein unabhängiges Cloud-Modell bevorzugen.

    Die Einschätzung von Morgan Stanley entspricht weitgehend der Marktmeinung. Von den 64 Wall-Street-Analysten, die Microsoft covern, haben 60 eine Kaufempfehlung ausgesprochen. 

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    Technologie-Riese Microsoft: Starkes Wachstum durch KI und Cloud – Morgan Stanley hebt Kursziel an Microsoft profitiere von der boomenden KI-Branche und der starken Cloud-Plattform Azure. Morgan Stanley hebt das Kursziel für Microsoft an und sieht weiteres Potenzial für Wachstum.