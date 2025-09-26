Microsoft: Starkes Wachstum durch KI und Cloud – Morgan Stanley hebt Kursziel an

Microsoft bleibt auf Erfolgskurs: Das Unternehmen profitiert laut Morgan Stanley zunehmend von der boomenden KI-Branche und seiner starken Position im Cloud-Markt. Die US-Investmentbank hat ihre Kaufempfehlung für die Microsoft-Aktie bestätigt und das Kursziel von 582 auf 625 US-Dollar erhöht. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent, gemessen am Schlusskurs an der Nasdaq von 507,03 US-Dollar am Donnerstag.

Laut Analyst Keith Weiss werde das Wachstum des Unternehmens durch mehrere Faktoren gestützt, insbesondere durch die fortschreitende Expansion von Microsoft Azure, der Cloud-Plattform des Unternehmens. In einer aktuellen Umfrage gaben 49 Prozent der CIOs an, dass Azure in den nächsten drei Jahren der größte Gewinner bei den IT-Budgets sein werde. Zudem verzeichnete die Plattform ein beeindruckendes Wachstum von 39 Prozent im Jahresvergleich.