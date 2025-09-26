Technologie-Riese
Microsoft: Starkes Wachstum durch KI und Cloud – Morgan Stanley hebt Kursziel an
Microsoft profitiere von der boomenden KI-Branche und der starken Cloud-Plattform Azure. Morgan Stanley hebt das Kursziel für Microsoft an und sieht weiteres Potenzial für Wachstum.
- Microsoft profitiert von boomender KI und Azure.
- Kursziel von Morgan Stanley auf 625 USD angehoben.
- 49% der CIOs sehen Azure als größten IT-Budget-Gewinner.
Microsoft bleibt auf Erfolgskurs: Das Unternehmen profitiert laut Morgan Stanley zunehmend von der boomenden KI-Branche und seiner starken Position im Cloud-Markt. Die US-Investmentbank hat ihre Kaufempfehlung für die Microsoft-Aktie bestätigt und das Kursziel von 582 auf 625 US-Dollar erhöht. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent, gemessen am Schlusskurs an der Nasdaq von 507,03 US-Dollar am Donnerstag.
Laut Analyst Keith Weiss werde das Wachstum des Unternehmens durch mehrere Faktoren gestützt, insbesondere durch die fortschreitende Expansion von Microsoft Azure, der Cloud-Plattform des Unternehmens. In einer aktuellen Umfrage gaben 49 Prozent der CIOs an, dass Azure in den nächsten drei Jahren der größte Gewinner bei den IT-Budgets sein werde. Zudem verzeichnete die Plattform ein beeindruckendes Wachstum von 39 Prozent im Jahresvergleich.
Ein weiteres großes Wachstumspotenzial ergebe sich durch Microsofts Partnerschaften im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Durch die Integration der OpenAI-Modelle, einschließlich der ChatGPT-Technologie, habe sich Microsoft eine Vielzahl neuer kommerzieller Anwendungen erschlossen. Unternehmen aus verschiedenen Branchen hätten ihre Softwarelösungen mit der KI von OpenAI kombiniert, wodurch sich Microsoft einen Wettbewerbsvorteil verschafft habe. "KI-Anwendungen werden künftig einen größeren Anteil der Cloud-Ausgaben ausmachen, was Microsofts Azure-Plattform zugutekommt", erklärt Weiss.
Microsoft sei besonders gut aufgestellt, um von diesem Trend zu profitieren. Im Gegensatz zu Amazon, das auch im Einzelhandel, Gesundheitswesen und anderen Sektoren tätig ist, biete Microsoft als neutraler Anbieter im Cloud-Markt eine breitere Palette an Dienstleistungen. Dies verschaffe dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, da viele Firmen ein unabhängiges Cloud-Modell bevorzugen.
Die Einschätzung von Morgan Stanley entspricht weitgehend der Marktmeinung. Von den 64 Wall-Street-Analysten, die Microsoft covern, haben 60 eine Kaufempfehlung ausgesprochen.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion