Börsen Update Europa - 26.09. - FTSE Athex 20 stark +1,63 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:54) bei 29.993,70 PKT und fällt um -0,37 %. Top-Werte: Kion Group +2,31 %, Bilfinger +1,46 %, Hochtief +1,24 % Flop-Werte: Lanxess -3,01 %, Delivery Hero -2,95 %, AUTO1 Group -2,91 %

Der DAX bewegt sich bei 23.680,90 PKT und steigt um +0,45 %. Top-Werte: Münchener Rück +3,44 %, Siemens +2,55 %, Allianz +1,69 % Flop-Werte: Zalando -3,31 %, Daimler Truck Holding -2,82 %, Infineon Technologies -1,60 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht aktuell (13:59:55) bei 3.596,66 PKT und fällt um -0,62 %.

Top-Werte: CANCOM SE +1,30 %, Siemens Healthineers +0,91 %, PNE +0,86 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -3,01 %, Nagarro -2,34 %, Nemetschek -2,27 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (14:00:02) bei 5.483,86 PKT und steigt um +0,43 %.

Top-Werte: Münchener Rück +3,44 %, Siemens +2,55 %, EssilorLuxottica +2,06 %

Flop-Werte: BNP Paribas (A) -2,48 %, Infineon Technologies -1,60 %, Volkswagen (VW) Vz -0,87 %

Der ATX steht aktuell (14:00:04) bei 4.637,58 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: voestalpine +2,82 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,65 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,02 %

Flop-Werte: Wienerberger -2,89 %, Lenzing -2,56 %, DO & CO -2,02 %

Der SMI bewegt sich bei 11.932,53 PKT und steigt um +0,24 %.

Top-Werte: Swiss Re +2,25 %, Swiss Life Holding +1,44 %, ABB +1,17 %

Flop-Werte: Sonova Holding -2,03 %, Roche Holding -0,71 %, Amrize -0,59 %

Der CAC 40 steht bei 7.853,18 PKT und gewinnt bisher +0,44 %.

Top-Werte: Credit Agricole +2,52 %, EssilorLuxottica +2,06 %, Bouygues +1,85 %

Flop-Werte: Euronext -3,80 %, Pernod Ricard -3,05 %, BNP Paribas (A) -2,48 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.639,62 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: Volvo Registered (B) +3,55 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,51 %, Skanska (B) +1,34 %

Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -1,95 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,54 %, AstraZeneca -0,36 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.000,00 PKT und steigt um +1,63 %.

Top-Werte: Coca-Cola HBC +0,27 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,12 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,40 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,77 %, Jumbo -1,39 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,35 %