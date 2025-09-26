    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMünchener Rück AktievorwärtsNachrichten zu Münchener Rück

    Börsen Update Europa - 26.09. - FTSE Athex 20 stark +1,63 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Der DAX bewegt sich bei 23.680,90 PKT und steigt um +0,45 %.
    Top-Werte: Münchener Rück +3,44 %, Siemens +2,55 %, Allianz +1,69 %
    Flop-Werte: Zalando -3,31 %, Daimler Truck Holding -2,82 %, Infineon Technologies -1,60 %

    Der MDAX steht aktuell (13:59:54) bei 29.993,70 PKT und fällt um -0,37 %.
    Top-Werte: Kion Group +2,31 %, Bilfinger +1,46 %, Hochtief +1,24 %
    Flop-Werte: Lanxess -3,01 %, Delivery Hero -2,95 %, AUTO1 Group -2,91 %

    Der TecDAX steht aktuell (13:59:55) bei 3.596,66 PKT und fällt um -0,62 %.
    Top-Werte: CANCOM SE +1,30 %, Siemens Healthineers +0,91 %, PNE +0,86 %
    Flop-Werte: SUESS MicroTec -3,01 %, Nagarro -2,34 %, Nemetschek -2,27 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (14:00:02) bei 5.483,86 PKT und steigt um +0,43 %.
    Top-Werte: Münchener Rück +3,44 %, Siemens +2,55 %, EssilorLuxottica +2,06 %
    Flop-Werte: BNP Paribas (A) -2,48 %, Infineon Technologies -1,60 %, Volkswagen (VW) Vz -0,87 %

    Der ATX steht aktuell (14:00:04) bei 4.637,58 PKT und steigt um +0,13 %.
    Top-Werte: voestalpine +2,82 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,65 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,02 %
    Flop-Werte: Wienerberger -2,89 %, Lenzing -2,56 %, DO & CO -2,02 %

    Der SMI bewegt sich bei 11.932,53 PKT und steigt um +0,24 %.
    Top-Werte: Swiss Re +2,25 %, Swiss Life Holding +1,44 %, ABB +1,17 %
    Flop-Werte: Sonova Holding -2,03 %, Roche Holding -0,71 %, Amrize -0,59 %

    Der CAC 40 steht bei 7.853,18 PKT und gewinnt bisher +0,44 %.
    Top-Werte: Credit Agricole +2,52 %, EssilorLuxottica +2,06 %, Bouygues +1,85 %
    Flop-Werte: Euronext -3,80 %, Pernod Ricard -3,05 %, BNP Paribas (A) -2,48 %

    Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.639,62 PKT und steigt um +0,19 %.
    Top-Werte: Volvo Registered (B) +3,55 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,51 %, Skanska (B) +1,34 %
    Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -1,95 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,54 %, AstraZeneca -0,36 %

    Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.000,00 PKT und steigt um +1,63 %.
    Top-Werte: Coca-Cola HBC +0,27 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,12 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,40 %
    Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,77 %, Jumbo -1,39 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,35 %



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
