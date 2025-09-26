Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin-Kurs vor dem Wochenende: Steigt auf 109.213 USD – Was jetzt? - 26.09.25
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +0,14 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 109.866,89USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,84 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,56 %, Solana SOL/USD änderte sich um +0,38 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -5,65 %, ETH/USD um -12,23 %, SOL/USD um -19,26 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -7,32 %.
