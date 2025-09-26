    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWilliams-Sonoma AktievorwärtsNachrichten zu Williams-Sonoma

    Besonders beachtet!

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Williams-Sonoma Aktie fällt auf 167,63€ - 26.09.2025

    Am 26.09.2025 ist die Williams-Sonoma Aktie, bisher, um -3,43 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Williams-Sonoma Aktie.

    Besonders beachtet! - Williams-Sonoma Aktie fällt auf 167,63€ - 26.09.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Williams-Sonoma kombiniert Tradition mit Innovation und bietet exklusive, qualitativ hochwertige Haushaltsprodukte an, die es von der Konkurrenz abheben.

    Williams-Sonoma Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.09.2025

    Die Williams-Sonoma Aktie ist bisher um -3,43 % auf 167,63 gefallen. Das sind -5,95  weniger als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.098,31€
    Basispreis
    4,48
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.150,00€
    Basispreis
    4,43
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Williams-Sonoma-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +23,47 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Williams-Sonoma Aktie damit um -0,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,75 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -5,70 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

    Williams-Sonoma Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,37 %
    1 Monat -1,75 %
    3 Monate +23,47 %
    1 Jahr +25,75 %

    Informationen zur Williams-Sonoma Aktie

    Es gibt 122 Mio. Williams-Sonoma Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,02 Mrd.EUR wert.

    Williams-Sonoma Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Williams-Sonoma Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Williams-Sonoma Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Williams-Sonoma

    +1,05 %
    +0,44 %
    +4,48 %
    +25,40 %
    +27,04 %
    +169,44 %
    +353,60 %
    +389,07 %
    +1.583,41 %
    ISIN:US9699041011WKN:867980



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Williams-Sonoma Aktie fällt auf 167,63€ - 26.09.2025 Am 26.09.2025 ist die Williams-Sonoma Aktie, bisher, um -3,43 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Williams-Sonoma Aktie.