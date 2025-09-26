    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Abschottung um jeden Preis - Pharma Deutschland kritisiert brachiale US-Zölle von 100 % auf Pharma / Deutschland und Europa müssen Handlungsfähigkeit beweisen und Abhängigkeiten reduzieren

    Berlin (ots) - Die Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump, ab dem 1.
    Oktober Zölle von 100 Prozent auf importierte Marken- und patentgeschützte
    Arzneimittel zu erheben, wird von Pharma Deutschland als massiver Angriff auf
    den internationalen Handel und die Versorgungssicherheit in Europa gewertet.

    "Die Methode ist brachial und fragwürdig - doch die Botschaft dahinter ist
    eindeutig: Die USA schotten sich ab und zwingen die Wirtschaft zurück ins eigene
    Land", sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland.
    "Für die Pharmabranche in Deutschland ist das eine beunruhigende Nachricht. Denn
    die Unternehmen stehen nicht nur wegen der Aussicht auf zollbedingt sinkende
    Absätze unter Druck. Auch die sehr kurzfristig für Deutschland angekündigten
    Einsparmaßnahmen machen Investitionsentscheidungen für den heimischen Standort
    immer schwieriger. Diese Situation muss in den kommenden Pharmagesprächen mit
    der Bundesregierung eine wichtige Rolle spielen und gemeinsam verbessert
    werden."

    Pharma Deutschland weist darauf hin, dass sich die EU und die USA erst vor
    wenigen Wochen auf einen Zollsatz von 15 Prozent für Arzneimittel verständigt
    haben - mit Zollfreiheit für Generika, um Stabilität zu schaffen. Präsident
    Trumps Kehrtwende zeigt aber einmal mehr, wie unberechenbar die internationale
    Handelspolitik geworden ist - und wie riskant Abhängigkeiten für Europa sind."
    Europa - und ganz besonders Deutschland - muss verstehen, dass unsere
    wirtschaftliche und gesundheitliche Zukunft in Gefahr ist, wenn wir nicht selbst
    handlungsfähig bleiben. Gerade in der Gesundheitswirtschaft brauchen wir
    Investitionen, Innovationen und Souveränität, selbst in Zeiten knapper Kassen.
    Wer heute nicht handelt oder am falschen Ende spart, riskiert morgen
    Abhängigkeiten, die uns teuer zu stehen kommen - ökonomisch wie gesundheitlich.
    Es ist Zeit, strategisch zu investieren - für Europas Wettbewerbsfähigkeit, für
    Deutschlands Gesundheit und für unsere Unabhängigkeit", so Brakmann weiter.

    Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der
    Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400
    Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und
    Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten
    Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in
    Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken
    verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel
    sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die
    Patientinnen und Patienten bereit. Unter http://www.pharmadeutschland.de gibt es
    mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

