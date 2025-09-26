Abschottung um jeden Preis - Pharma Deutschland kritisiert brachiale US-Zölle von 100 % auf Pharma / Deutschland und Europa müssen Handlungsfähigkeit beweisen und Abhängigkeiten reduzieren

Berlin (ots) - Die Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump, ab dem 1.

Oktober Zölle von 100 Prozent auf importierte Marken- und patentgeschützte

Arzneimittel zu erheben, wird von Pharma Deutschland als massiver Angriff auf

den internationalen Handel und die Versorgungssicherheit in Europa gewertet.



"Die Methode ist brachial und fragwürdig - doch die Botschaft dahinter ist

eindeutig: Die USA schotten sich ab und zwingen die Wirtschaft zurück ins eigene

Land", sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland.

"Für die Pharmabranche in Deutschland ist das eine beunruhigende Nachricht. Denn

die Unternehmen stehen nicht nur wegen der Aussicht auf zollbedingt sinkende

Absätze unter Druck. Auch die sehr kurzfristig für Deutschland angekündigten

Einsparmaßnahmen machen Investitionsentscheidungen für den heimischen Standort

immer schwieriger. Diese Situation muss in den kommenden Pharmagesprächen mit

der Bundesregierung eine wichtige Rolle spielen und gemeinsam verbessert

werden."





Pharma Deutschland weist darauf hin, dass sich die EU und die USA erst vor

wenigen Wochen auf einen Zollsatz von 15 Prozent für Arzneimittel verständigt

haben - mit Zollfreiheit für Generika, um Stabilität zu schaffen. Präsident

Trumps Kehrtwende zeigt aber einmal mehr, wie unberechenbar die internationale

Handelspolitik geworden ist - und wie riskant Abhängigkeiten für Europa sind."

Europa - und ganz besonders Deutschland - muss verstehen, dass unsere

wirtschaftliche und gesundheitliche Zukunft in Gefahr ist, wenn wir nicht selbst

handlungsfähig bleiben. Gerade in der Gesundheitswirtschaft brauchen wir

Investitionen, Innovationen und Souveränität, selbst in Zeiten knapper Kassen.

Wer heute nicht handelt oder am falschen Ende spart, riskiert morgen

Abhängigkeiten, die uns teuer zu stehen kommen - ökonomisch wie gesundheitlich.

Es ist Zeit, strategisch zu investieren - für Europas Wettbewerbsfähigkeit, für

Deutschlands Gesundheit und für unsere Unabhängigkeit", so Brakmann weiter.



Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der

Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400

Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten

Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in

Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken

verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel

sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die

Patientinnen und Patienten bereit. Unter http://www.pharmadeutschland.de gibt es

mehr Informationen zu Pharma Deutschland.



