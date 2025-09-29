    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Analysten sehen KI-Vorsprung

    Alphabet könnte zur wertvollsten Firma der Welt aufsteigen

    Alphabet könnte laut MoffettNathanso dank seiner KI-Führungsrolle und starken Wachstumsaussichten schon bald zur wertvollsten Firma der Welt aufsteigen.

    Alphabet könnte zur wertvollsten Firma der Welt aufsteigen
    Foto: Beata Zawrzel - NurPhoto

    Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, könnte in absehbarer Zeit das wertvollste Unternehmen der Welt werden und Nvidia, Apple und Microsoft überholen. Das prognostiziert das Research-Haus MoffettNathanson in einer neuen Analyse, die auf die dominierende Position des Konzerns im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) verweist.

    Die Analysten hoben ihr Kursziel für die Aktie um satte 28 Prozent auf 295 US-Dollar an – von bislang 230 US-Dollar. Die Empfehlung bleibt auf "Kaufen".

    In einem 19-seitigen Bericht mit dem Titel "Alphabet: World’s Most Valuable Company" betonte Analyst Michael Nathanson, dass es sich zwar noch nicht um die Realität handle, wohl aber um ein Szenario, das Anleger ernsthaft in Betracht ziehen sollten.

    "Eine Kombination aus Marktführerschaft, Diversifizierung und Skaleneffekten positioniert Alphabet nicht nur als Gewinner im GenAI-Zeitalter, sondern auch als Unternehmen, das den Titel der wertvollsten Firma der Welt zu Recht beanspruchen sollte", so Nathanson.

    Michael Nathanson weist laut TipRanks.com eine Erfolgsquote von 64 Prozent und eine durchschnittliche Rendite von 8 Prozent auf. Damit zählt er zu den besten Analysten und liegt im oberen Viertel von über 10.000 erfassten Wall-Street-Analysten.

    Google Cloud als Wachstumsmotor

    Besonders die Cloud-Sparte hebt sich laut MoffettNathanson von der Konkurrenz ab. Google Cloud sei entscheidend für das Speichern und Verarbeiten der gigantischen Datensätze, die für große Sprachmodelle benötigt werden. Das Angebot an Drittanbieter-Modellen sowie eine differenzierte Infrastruktur verschafften Alphabet zusätzlichen Rückenwind – insbesondere bei aufstrebenden KI-Start-ups.

    Auch im Bereich multimodaler Suche habe Google einen Vorsprung, was die Chancen erhöhe, in der nächsten Welle der KI-Innovation einen dominanten Marktanteil zu sichern.

     

    Rückenwind durch Gerichtsurteil

    Der Aufstieg von Alphabet erhält zudem juristischen Rückenwind: Ein US-Richter entschied jüngst gegen eine Einschränkung von Googles Suchmaschinen-Geschäft, was das Risiko regulatorischer Hürden kurzfristig verringert.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Pascal Grunow
