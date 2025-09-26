    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental
    BERENBERG stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Finanzchef Roland Welzbacher habe die aktuellen Chancen und Herausforderungen für Conti näher beleuchtet, schrieb Romain Gourvil nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch. Das Reifengeschäft sei im September vielversprechender gewesen als im ansonsten schwachen Quartal./ag/mf

    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Romain Gourvil
    Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 82
    Kursziel alt: 82
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


