BERENBERG stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Finanzchef Roland Welzbacher habe die aktuellen Chancen und Herausforderungen für Conti näher beleuchtet, schrieb Romain Gourvil nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch. Das Reifengeschäft sei im September vielversprechender gewesen als im ansonsten schwachen Quartal./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 56,94EUR auf Tradegate (26. September 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Romain Gourvil
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 82
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
